Видовић: Влада је уз породицу у сваком важном тренутку живота када је помоћ најпотребнија

Аутор:АТВ редакција
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Министарство финансија и Влада Републике Српске финансијски јачају и снаже Републику Српску, градећи систем подршке да наше породице боље живе, истакла је министар финансија Зора Видовић.
Поводом кампање "Српска те воли", коју је покренуо Кабинет предсједника Републике Српске с циљем да укаже на конкретне, системске мјере подршке породици као најважнијем стубу друштва, Видовићева је у интервјуу Медијском систему Републике Српске - Срна истакла да се подршка породици и дјеци из Буџета Републике Српске реализује посредством ресорних министарстава, институција попут Фонда дјечије заштите, Фонда здравственог осигурања, Фонда солидарности "Душа дјеце", те различитих програма и мјера подршке здравој и стабилној породици.
Она је указала да је Влада Републике Српске у протеклом периоду значајно унаприједила систем дјечије заштите, с акцентом на финансијску подршку незапосленим породиљама и накнаду запосленим мајкама током породиљског одсуства која се у потпуности рефундира.
"Ребалансом буџета у овој години Фонду дјечије заштите биће исплаћена 53 милиона КМ, што је повећање за осам милиона КМ или 18 одсто више него што је планирано почетком године", рекла је Видовићева.
Додала је да је матерински додатак на основу Одлуке Владе, у складу са новим Законом о дјечијој заштити, повећан са 406 на 746 КМ, што је више за 84 одсто.
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"На основу података из претходне године, када је ово право користило 3.900 мајки, у Буџету је планирано укупно 19 милиона КМ, док је за ново повећање издвојено додатних 16 милиона на годишњем нивоу, чиме укупна издвајања за ово право прелазе 35 милиона марака", нагласила је Видовићева.
Министар финансија Српске је подсјетила да се матерински додатак за незапослене мајке исплаћује 12 мјесеци, а за близанце, те свако треће и наредно дијете 18 мјесеци, додавши да за трећерођено дијете постоји посебна пронаталитетна накнада од 600 КМ, а за четврторођено од 450 КМ.
Она је навела да се подршка породицама остварује од 2023. године кроз примјену Закона о подршци незапосленом родитељу четворо и више дјеце.
"Ребалансом Буџета Републике Српске за 2026. годину обезбијеђено је 74 милиона КМ, што је четири милиона више у односу на планирана средства за 2026. годину. Појединачне исплате су повећане са 750 на 800 КМ и средином септембра би требала да почне исплата за више од 5.000 корисника у увећаном износу", нагласила је Видовићева.
Осим проширивања права из дјечије заштите, додала је она, у Републици Српској се посљедњих година проширују и унапређују права из система социјалне заштите.
Допунама Закона о социјалној заштити уведена су два нова права у систем социјалне заштите - право на посебан додатак на личну инвалиднину и право на посебан додатак за бригу о дјетету са сметњама у развоју, односно лицу са инвалидитетом.
"Родитељи-његоватељи, корисници новог права оствариваће исти износ који се остварује по одредбама Закона о дјечјој заштити до 30. године живота дјетета, а то је тренутно 651 КМ, као и сва остала права из социјалне заштите (лична инвалиднина, посебан додатак на личну инвалиднину, додатак за помоћ и његу другог лица...)", прецизирала је Видовићева.
Према њеним ријечима, за ова два нова права заједно ребалансом буџета за ову годину (шест мјесеци) планирано је додатних око 20 милиона КМ. Ова права се остварују посредством центара за социјални рад и прве исплате ће бити средином септембра.
"Посебна пажња посвећена је и трудницама, породиљама и паровима који се суочавају са проблемом стерилитета. Паровима који се боре за потомство Република Српска кроз Фонд здравственог осигурања финансирају се три покушаја вантјелесне оплодње под прописаним условима.
Од увођења овог права 2007. године, захваљујући поступцима вантјелесне оплодње, рођено је више од 2.200 беба, а за ове поступке до сада је издвојено више од 42 милиона КМ", истакла је Видовићева.
Преко Фонда за дјечију заштиту за свако новорођено дијете обезбијеђена је помоћ за опрему од 500 КМ, рекла је Видовићева и навела да су дјеца до 18 година ослобођена партиципације за здравствене услуге из обавезног здравственог осигурања.
"Ребалансом је трансфер Фонду здравственог осигурања за програм посебних лијекова повећан за 15 милиона или 19 одсто и износи 95 милиона КМ. За лијечење ријетких болести у овој години за најсавременије терапије обезбијеђено је 16,5 милиона КМ.
За дјецу се финансирају кохлеарни имплантати, слушни апарати, сензори инсулинске пумпе за дијабетес, медицинска средства, стоматолошко лијечење и рехабилитација", нагласила је Видовићева.
Од здравственог осигурања дјеце и бесплатне здравствене заштите, преко лијечења најтежих и ријетких болести, скупих терапија, медицинских помагала и рехабилитације, па до лијечења дјеце у иностранству кроз Фонд солидарности "Душа дјеце", каже министар финансија, систем здравствене заштите Републике Српске обухвата бројна права о којима родитељи често нису довољно информисани.
"Фонд солидарности 'Душа дјеце' оправдао је своје постојање, јер је од 2017. одобрено више од 3.600 рјешења за дијагностику и лијечење 1.300 дјеце у иностранству, а за њихово лијечење издвојено је више од 45 милиона КМ", рекла је Видовићева.
Према измјењеном Закону о обавезном здравственом осигурању, додала је, родитељи у Републици Српској имају право да за његу болесног дјетета до 15 година користе 30 дана боловања, а за дјецу старију од 15 година право је повећано на 14 дана.
"Ова мјера је веома значајна за породице гдје су оба родитеља запослена, па могу да наизмјенично користе одсуство с посла, као и за родитеље дјеце која се континуирано лијече у иностранству, јер од сада имају право на боловање колико год траје лијечење, без обавезе одласка на комисију", истакла је Видовићева.
За подршку породици, нагласила је Видовићева, значајан је и алиментациони фонд који је у Републици Српској основан на основу Закона о привременом издржавању дјеце, а реализује се посредством Фонда за дјечију заштиту.
"Овај механизам има за циљ заштиту родитеља који издржава дијете и не прима алиментацију. Република Српска ће преузети ову обавезу, али ће се од родитеља који су се неодговорно понашали према својој дјеци тражити да средства која су дужни врате у Фонд", рекла је Видовићева.
Видовићева је навела да је Влада Републике Српске за основно образовање Ребалансом буџета за 2026. годину издвојила 442,4 милиона, што је за 34 милиона КМ више у односу на усвојени Буџет за 2026. годину, док је Ребалансом за средње образовање намијењено 156 милиона КМ, што је више за 6,5 одсто у односу на Буџет за ову. годину.
Истовремено, додала је, за високо образовање је Ребалансом обезбијеђено 140,7 милиона КМ или 8,5 одсто више у односу на усвојени Буџет за 2026. годину.
"Одлуком Владе за 80.000 ученика основних школа биће исплаћена једнократна помоћ по 100 КМ по ученику, док ће за око 35.000 средњошколаца бити исплаћено по 150 КМ по ученику, а за редовне студенте универзитета у Републици Српској по 150 КМ.
Из Буџета Републике Српске укупно ће бити издвојено 16. милиона КМ за једнократну подршку за ученике који похађају основне и средње школе и студенте", нагласила је Видовићева.
Она је подсјетила да је ове године Влада Републике Српске обезбиједила бесплатне уџбенике за ученике основних школа, за које је из буџета издвојено око 12 милиона КМ, за превоз ученика се издваја 5,2 милиона КМ, док ће за асистенте за дјецу са сметњама у развоју бити издвојено око 5,6 милиона КМ, а за раднике у продуженом боравку 20,5 милиона КМ.
"Влада Републике Српске, преко Јавног фонда за дјечију заштиту, спроводи пројекат суфинансирања продуженог боравка у приватним предшколским установама. Висина субвенције је 200 КМ мјесечно по дјетету", рекла је Видовићева.
Она је оцијенила да је посебно важна подршка предшколским установама у изразито неразвијеним локалним заједницама, јер се на овај начин доприноси равноправнијим условима за одрастање и образовање најмлађих.
"У овој години издвојено је 6,7 милиона КМ за инвестиције у основне и средње школе, те ђачке домове. Готово све школе у локалним заједницама учествују у пројекту енергетске ефикасности. Међу најзначајнијим пројектима су изградња нове Основне школе 'Стево Калуђерчић' у Источном Новом Сарајеву, за коју је издвојено више од 4,5 милиона КМ, и реконструкција Основне школе 'Никола Тесла' у Дервенти, у коју је уложено око седам милиона КМ", истакла је Видовићева.
Навела је да је важна и доградња Основне школе "Петар Петровић Његош" у Билећи, вриједна 600.000 КМ, те реконструкција мокрих чворова у Електротехничкој школи "Никола Тесла" у Бањалуци, за шта је издвојено 300.000 КМ.
Такође, додала је, веома су важна и улагања у високошколске установе и смјештајне капацитете, а посебно су у Медицински факултет Фоча и Музичку академију Источно Сарајево.
Она је нарекла да се настављају и инвестиције у Универзитет у Бањалуци - адаптација Академије умјетности и Центра за подршку студентима са инвалиди тетом.
Када је ријеч о запошљавању и стамбеном збрињавању младих, министар финансија Републике Српске је у интервјуу Срни рекла да је Влада у протеклом периоду са Заводом за запошљавање имала различите програме суфинансирања запошљавање и самозапошљавања младих.
"У јулу је расписан јавни позив за запошљавање младих кроз програм подршке привреди за ново запошљавање за младе од 16 до 30 година са евиденције незапослених. Такође, млади су имали могућност да преко програма стручног оспособљавања буду субвенционисани кроз период приправничког стажа без радног искуства у струци.
Млади који желе да постану предузетници и покрену властити посао могли су се пријавити за бесповратна средства (субвенције) која износе и до 10.000 КМ по особи за покретање бизниса у привреди", подсјетила је Видовићева.
Према њеним ријечима, важна полуга у подршци младима у протеклом периоду била је и Инвестиционо-развојна банка посредством субвенције каматне стопе и повољних стамбених кредита.
"У складу са пронаталитетном политиком Републике Српске, старосна граница за младе брачне парове повећана је са 30 на 35 година. Проширена је и бенефицирана група – обухваћени су сви самохрани родитељи и родитељи којима је додијељено старатељство, а не само самохрани родитељи са четворо и више дјеце", нагласила је Видовићева.
Навела је да је максимални износ средстава за куповину или изградњу прве стамбене јединице повећан на 200.000 КМ, а за проширење стамбеног простора 100.000 КМ.
Такође, рекла је она, снижене су каматне стопе: за бенефицирану групу са 3,6 одсто на 2,49, за породице са троје дјеце са 4,0 на 2,99, за младе брачне парове са три одсто на 2,99, за брачне парове са високом стручном спремом са 4,0 на 3,99, за породице са једним или двоје дјеце са 4,2 на 3,99 одсто.
Она је констатовала да је за младе веома значајан и механизам поврата ПДВ-а на куповину првог стана која је покренута на иницијативу из Републике Српске.
"Тренутно се у Управи за индиректно опорезивање запримају захтјеви на основу којих ће бити донесена рјешења. Право на поврат односи се на новоизграђене станове на које је ПДВ плаћен и који су укњижени на име купца након 12. априла 2025. године, када су ступиле на снагу измјене закона", рекла је Видовићева.
Она је нагласила да купац има право на поврат за површину до 40 метара квадратних, уз додатних 15 метара квадратних по сваком члану породичног домаћинства који не посједује некретнину.
"Из свега наведеног произлази да је Влада Републике Српске уз породицу у сваком важном тренутку живота: од рођења, здравствене и социјалне заштите, школовања, одрастања, првог запошљавања, рјешавања стамбеног питања, током лијечења, значи, онда када је помоћ најпотребнија.
Породица је стуб друштва, зато смо уз наше породице од најранијег доба стварајући повољне услове за увођење нових програма и реализацију постојећих пронаталитетних мјера у Републици Српској", поручила је у интервјуу Срни министар финансија Републике Српске Зора Видовић.
(СРНА)
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