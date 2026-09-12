Овај политичар је био први муж Драгане Мирковић

Аутор:АТВ редакција
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Музичка звијезда Драгана Мирковић иза себе има два пропала брака, а мало ко се сјећа да је прије Тонија Бијелића била удата за политичара и менаџера Зорана Башановића.
Наиме, Драгана се током љубави са Башановићем одселила из Србије, те се о њиховом односу није знало много. Ипак, једном приликом, политичар је говорио о њиховој вези.
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"Много времена смо тада боравили ван земље, а када нисмо радили, ишли смо што даље, јер смо једино тамо имали мир. Постоје туристичка вјенчања на далеким дестинацијама и острвима гдје људи склапају брак из зезања. Тако смо се Драгана и ја вјенчали у једној капели у Лас Вегасу, као и многи познати парови, али то вјенчање није нигдје заведено и не важи. Ако је то било то неко тајно вјенчање о којем се причало, сад више није", рекао је Башановић тада.
Драгана Мирковић својевремено је открила како је дошло до тога да ступи у брак са Тонијем, те је истакла да је веома жељела да оснује породицу.
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"Остала сам при свом васпитању, моји родитељи су такви да никада нису гледали ни вјеру ни нацију. Мени је било потребно само да имам нормалног човјека поред себе и да оснујем породицу. То је све што сам тражила. Ја сам дошла овдје видјела лијеп момак, вози лијеп ауто, као уосталом и сви овдје. Није имао стан, ја сам рекла: 'Нема везе, зарадићемо стан', много сам радила и то сви знају. Могла сам да се удам за неког богаташа и да не радим ништа, али мене то није привлачило. Била сам 'локомотива', али је битно и да неко умије да вас прати и Тони је то умио. Заједно смо много тога направили, то је чињеница, али много сам и ризиковала", рекла је пјевачица за "24сата.хр".
Иначе, она и Тони нису остали у добрим односима након развода иако су 24 година били у браку. Недавно је пјевачица оплела по бившем супругу, а и он јој није остао дужан.
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"Знаш како кажу у психологији, постоје три корака, односно три фазе. Прва је 'Не могу да вјерујем да сам у твом друштву' и падање у несвијест. Друга је 'Ми смо исто'. Трећа је 'Морам да те згазим да бих био већи од тебе'. Не знам зашто је то тако. Била бих пресрећна да имам неког ко је јачи од мене поред себе, па да сједиш код куће и лакираш нокте", објаснила је Мирковићева и додала:
"Али, добро, све је то људски и животно. Немам проблем са тим. Нисам повријеђена тиме. Жао ми је само што моја породица има једног члана мање, али смо то надокнадили рођењем Ксеније и, Боже здравља, биће их још", закључила је пјевачица у подкасту "Б-13", на шта ју је, са друге стране, Тони јавно питао колико је платила да га пљују.
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