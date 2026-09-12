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Млада инфлуенсерка преминула након естетског захвата

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12.09.2026 10:38

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Оливија Орас
Фото: Инстаграм

Инфлуенсерка Оливиа Орас (27) преминула након што је липосукција "пошла по злу", тврди њена породица!

Истрага је у току у Хелсинкију, у Финској, гдје је 27-годишња финска звијезда друштвених мрежа преминула убрзо након што је уведена у анестезију због естетске процедуре, пренијели су медији.

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Оливиа Орас преминула је 3. септембра "након што је естетска процедура пошла по злу", рекао је портпарол породице за магазин "Пипл".

У интервјуу за фински информативни канал "Иле МОТ", родитељи ове креаторке садржаја рекли су да је Орас изгубила свијест док су је уводили у анестезију, уочи планиране липосукције у једној приватној клиници.

Умјесто тога, хитно је превезена у Универзитетску болницу у Хелсинкију, гдје је нешто касније проглашена мртвом. Родитељи Оливије Орас такође су поднијели пријаву полицији, али њен портпарол није изнео додатне детаље о том случају.

Полицијска управа Хелсинкија потврдила је 9. септембра да истражује смрт Орас као тешко убиство из нехата, након што је три дана раније примила захтјев за покретање истраге.

"Истрага је у раној фази и у овом тренутку немамо додатне информације које бисмо могли да подијелимо", навела је полиција у свом саопштењу.

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Орас је почела да гради своје присуство на друштвеним мрежама када је имала само 14 година, а током тинејџерских година прикупила је хиљаде пратилаца.

Године 2016. била је тема документарног филма "Перфект Селфи", који је детаљно приказао њен живот и њен однос према друштвеним мрежама.

Након објављивања документарца, Орас се повукла из јавности и преселила у Амстердам како би похађала школу. Док је тамо боравила, присуствовала је самоубиству пријатељице, а касније је развила зависност од таблета за спавање, известио је "Пипл".

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Године 2022. потражила је лијечење, а затим је покренула своју непрофитну организацију Орас Респиратус Рy, чији је циљ подршка истраживању плућних болести, након што је њеном оцу дијагностикована плућна фиброза. Такође је сарађивала са неколико технолошких и компанија из области здравља и благостања, преноси "Телеграф".

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Тагови :

Липосукција

Оливиа Орас

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