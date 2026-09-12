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Радановић: У ФБиХ годишње од 60 до 70 напада на Србе или њихову имовину

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12.09.2026 10:08

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Ђорђе Радановић
Фото: Срна

Предсједник Одбора за заштиту права Срба у Федерацији БиХ (ФБиХ) Ђорђе Радановић истакао је да годишње буде од 60 до 70 напада на Србе или њихову имовину у том ентитету, те указао да је проблем што они најчешће не буду процесуирани.

"Све уредно буде пријављено, али проблем је што немамо никакву повратну информацију од полиције или тужилаштва у ФБиХ. Немамо информацију да ли је полиција поднијела кривичну или прекршајну пријаву, да ли је тужилаштво подигло оптужницу", изјавио је Радановић у подкасту Медијског система Републике Српске - СРНА.

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Он каже да, када пријаве да је срушено или оскрнављено гробље и све објасне полицији, буде створена таква атмосфера да испада да су Срби сами рушили своја гробља!?

Када је у питању недавни напад на Србе у сарајевском насељу Вогошћа, Радановић је навео да су осумњичени пуштени и слободно ходају по Сарајеву, док старији људи који су нападнути страхују за живот.

Осврћући се на чињеницу да је Срба који живе у ФБиХ све мање, Радановић је навео да према информацијама Одбора у том ентитету живи од 25.000 до 30.000 лица српске националности.

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"Бошњаци говоре да су `систематски уништени` у Републици Српској, а према попису из 2013. године, има их 170.000, док је Срба у ФБиХ 55.000. Према попису из 1991. године у ФБиХ је живјело 541.000 Срба, а у Републици Српској је тада било 440.000 Бошњака. Према нашим информацијама које сакупљамо, тренутно у ФБиХ живи између 25.000 и 30.000 Срба", нагласио је Радановић.

Он је рекао да је у Републици Српској Бошњацима обновљена имовина и да живе у добрим условима, за разлику од Срба у ФБиХ.

"У ФБиХ Србима неће струју да прикључе, а цркве, капеле и гробља уписују у власништво `државе`", истакао је Радановић.

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Тагови :

Ђорђе Радановић

напад на Србе

Федерација БиХ

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