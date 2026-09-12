Избити јој зубе: Како је Сенида избјегла паклени план Шмрка и екипе?

Аутор:АТВ редакција
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Оптужени за шверц дроге су на црно радили менаџерске послове музичарима, проистиче из оптужнице против Адмира Арнаутовића (46) званог Шмрк и Аднана Маглића (41) званог Магла.
У оптужници је наведено да су њих двојица уговарали наступе естрадњацима у БиХ и иностранству.
За познату регионалну звијезду Сениду је скројен посебно паклен план, који је она успјела избјећи, пишу "Независне".
Шмрк и Магла су оптужени за организовани криминал, односно шверц дроге и оружја, прање новца и друга кривична дјела.
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Арнаутовића и Маглића терете да су користили Скај апликацију, те од децембра 2019. до краја 2022. организовали и управљали криминалном групом која је дјеловала на подручју Босне и Херцеговине, Европске уније, али и других држава. Група се, како их терете, бавила међународним шверцом дрога, укључујући и кокаин, али и прометом оружја и војне опреме.
"Имовину која од тога потиче су даље стављали у редовне новчане токове са циљем да прикрију њену праву природу, поријекло и власништво", наведено је у оптужници.
Арнаутовић и Маглић су, истакнуто је, договарали куповину дроге из Јужне Америке, те организовали складиштење и у ЕУ и БиХ. Дрога је мијешана с другим супстанцама како би се увећала количина, а цијена за коју су је растурали била је знатно виша од куповне.
"Хашиш продају за 2.400 до 3.500 евра по једном килограму, а кокаин за најмање 31.000 до 38.000 евра по једном килограму", истакнуто је у оптужници.
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Током шверца су, како је истакнуто, кориштена возила која су набављали Арнаутовић и Маглић, при чему су нека од њих посебно модификована на начин да је унутар њих направљен посебан простор за скривање дроге.
Група је, истакнуто је, шверцовала и оружје на начин да су Шмрк и Магла у БиХ куповали аутоматске пушке, снајперске пушке и пиштоље, те договарали продају по цијени од најмање 5.000 евра по комаду. Купци су оружје, како је истакнуто, преузимали на подручју Сарајева, те је оно одмах превожено преко границе БиХ у Србију или друге земље.
"Ова група је осигурала себи положај моћи, те то користила на начин да су вршили притисак на појединце да користе њихове услуге заштите од других криминалних група", истакнуто је у оптужници.
Управо у том дијелу оптужнице је појашњена веза између Арнаутовића, иначе бившег менаџера репера Јале Брата и Бубе Корелија, те Маглића с појединим естрадњацима.
"Предузели су радње према више естрадних личности те утицали на њих да пристану да Арнаутовић и Маглић поступају као њихови менаџери, а да при томе нису имали регистровану дјелатност те врсте нити су закључивали писмени уговор, те су њих двојица уговарали наступе у БиХ и иностранству за музичаре и за себе задржавали непознат износ прихода од ових концерата", наведено је у оптужници.
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Музичари су, како је наглашено, били принуђени да остану у овом односу јер је раскид подразумијевао одмазду у виду насиља и пријетњи насиљем, али и онемогућавања даљњих наступа насиљем и пријетњом насиљем на наступима.
Посебно су брутални детаљи о томе шта су Арнаутовић и Маглић, како их терете, хтјели да ураде пјевачици Сениди.
Они су, како је наведено, с другим лицима од 2. марта 2020. до 26. јануара 2021. године то хтјели урадити због прекида пословне сарадње са њима, и то током њеног боравка у БиХ и Србији, те на њеној адреси у Словенији.
"Од организатора и припадника повезаних група тражили су да је тешко повриједе", наведено је у оптужници.
Од једног корисника Скај апликације су, како је истакнуто, тражили да она буде "поливена киселином", "нека је пребију", али нису успјели да се договоре о цијени.
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"Затим су 17. јуна 2020. године заједно са корисником Скаја извршили лоцирање и праћење пјевачице и њене екипе током боравка у Сарајеву са циљем да буде премлаћена", истакнуто је у оптужници.
Надаље, како их терете, ангажовали су и непознате особе да је премлате у Словенији, на адреси гдје борави, те су послали тачна упутства и локацију уз навођење њених навика како би је лакше пронашли.
"Ангажовали су и непознате особе да је поспу киселином или премлате у Словенији, те су послали тачне упуте, фотографије и локацију. Затим је корисник једног Скај кода ангажовао непознату особу која је требала да је премлати за 10.000 евра, чиме би отплатио дио дуга који има према кориснику другог Скај кода", наводи се у оптужници.
Тај неименовани мушкарац је, како је истакнуто, 4. октобра 2020. године кренуо у Словенију са упутствима која су гласила: да је "пребије", "нек' јој запали стан", "да је поломи баш добро", "да јој уђе у стан и да је масакрира", "нек јој избије зубе", "да јој сломи руке да не може микрофон држати". Није објашњено како је пјевачица избјегла овај сурови план.
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Затим су, како је наглашено, у јануару 2021. године посредством једног корисника Скај кода ангажовали особе за њено премлаћивање уколико би се она појавила у Београду.
Ова група за организовани криминал, односно Арнаутовић и Маглић као организатори групе, прометовала је са, како је наглашено у оптужници, најмање 5,5 килограма кокаина, најмање десет килограма хашиша, те најмање шест комада оружја.
"Остварили су корист од најмање 224.000 евра (у противвриједности 438.105 КМ), коју су, уз имовинску корист у непознатом износу која је произлазила из других незаконитих активности групе, Арнаутовић и Маглић потом стављали у редовне новчане токове кроз куповину некретнина, реновирање и изградњу стамбених објеката, куповину возила и тако даље", стоји у оптужници.
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Арнаутовић и Маглић су, како се додаје, заједно са другим лицима од 23. до 27. августа 2020. године договорили продају двије снајперске пушке у Београду. Један мушкарац је, додаје се, 24. августа 2020. године дошао у Сарајево, те преузео ове пушке од непознатог лица које су послали Арнаутовић и Маглић.
"Потом их је одвезао у Бијељину, онда даље до граничног прелаза Рача, гдје му је припадник повезане групе послужио као чистач пута, те су снајперске пушке предате непознатом лицу које их је пребацило чамцем преко ријеке Дрине", наведено је.
Адмир Арнаутовић и Аднан Маглић су, према доступним информацијама, већ правоснажно осуђивани за међународни шверц дрога. Арнаутовић је ухапшен и 27. августа 2026. године у акцији "Кетеринг".
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