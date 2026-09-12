''Бахато изазивање удеса није поколебало Станивуковића да заврши свој прљави посао''

Аутор:АТВ редакција
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Возећи се према Доњој Градини како би у њој снимио промотивни спот и како би и њу из најнижих побуда злоупотријебио у политичкој кампањи, возило из пратње Драшка Станивуковића је бахато возећи у супротној траци изазвало саобраћајну незгоду, истакао је портпарол СНСД-а Радован Ковачевић.
"Само пуком срећом, у овом инциденту није било повријеђених. То Станивуковића није уопште поколебало да заврши свој прљави посао", објавио је Ковачевић на "Иксу".
Он је нагласио да је тако Станивуковић Спомен-подручје у Доњој Градини претворио у само још једну од кулиса за свој ријалити, за своје пажљиво режиране и професионално одглумљене спотиће, али и оно најгоре, за пљување по другим Србима.
"И по свом старом обичају, за лажи и обмане", навео је Ковачевић, који је и српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ.
Тако је, каже он, по ко зна који пут Станивуковић поновио и отрцану лаж како је Милорад Додик наводно продао јасеновачку грађу.
Возећи се према Доњој Градини како би у њој снимио промотивни спот и како би и њу из најнижих побуда злоупотријебио у политичкој кампањи, возило из пратње Драшка Станивуковића је бахато возећи у супротној траци изазвало саобраћајну незгоду.— Радован Ковачевић (@KovacevicRaso) September 12, 2026
Само пуком срећом, у овом инциденту…
Он је истакао да је наравно Станивуковић експресно заборавио да је та грађа дигитализована и потпуно доступна у Архиву Републике Српске, неких 300 метара од његове канцеларије.
"Наравно да је за потребе ове најцрње политичке промоције заборавио и да је редитељ филма 'Дара из Јасеновца', а који је Станивуковић раније у свом уобичајено патетичном стилу егзалтирано хвалио, Предраг Гага Антонијевић захвалио Додику што је омогућио и да таква дигитализована јасеновачка грађа буде доступна и у Меморијалном музеју Холокауста у Вашингтону, одакле је коришћена као главни материјал и грађа за сценарио поменутог филма", додао је Ковачевић.
Он је написао на "Иксу" да је тако Станивуковић, опет у маниру глумца јефтине продукције, без имало срама одглумио да не зна баш ништа о статусу изградње меморијалног спомен-комплекса у Доњој Градини.
"Ево, пошто већ морам и пошто је толико неупућен, да га подсјетим. Договор предсједника Милорада Додика и Александра Вучића јесте да је изградња меморијалног спомен-комплекса у Доњој Градини од највишег националног интереса за цјелокупни српски народ и да ће, у складу са тим, владе Републике Српске и Републике Србије заједнички водити процес изградње овог меморијалног комплекса", рекао је Ковачевић.
Он је додао да то стоји и у Декларацији која је усвојена на Свесрпском сабору у Београду.
У међувремену, нагласио је, обје владе су усвојиле одлуку о формирању одбора за изградњу меморијалног спомен-комплекса у Доњој Градини и у наредном периоду се очекује убрзавање динамике израде пројектне документације и самог комплекса, што су ове године у Доњој Градини нагласили и Додик и Вучић.
"Али, све ове чињенице једноставно нису погодне за Станивуковићеве промо спотиће. Ваљда зато што нису ни морбидне, ни јефтине. Нека нам свима опросте Свети српски новомученици јасеновачки", поручио је Ковачевић.
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