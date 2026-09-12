Тришић Бабић: Улога Канцеларије за међународну сарадњу је да проговори Српска

Аутор:АТВ редакција
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Улога Канцеларије за међународне односе Републике Српске је да проговори Република Српска, истакла је вршилац дужности директора ове институције Ана Тришић Бабић.
"Ако млађа генерација то не настави, ако се то не почне преносити с генерације на генерацију, онда је то велики проблем. Сјећам се почетака, 2001. године, када је Ричард Холбрук спомињао Републику Српску. Данас се увијек, гдје год се нешто одлучује, пита: 'Шта је рекла Република Српска'? Е, то је успјех који желим да видим – да се на што више мјеста пита: 'А шта каже Република Српска'?", нагласила је Тришић Бабић.
Данас се, гдје год се нешто одлучује, увијек пита: "Шта је рекла Република Српска?" Е, то је успјех који желим да видим - да се на што више мјеста пита: "А шта каже Република Српска?"@diplomatijaars pic.twitter.com/ulCf7yWbRN— Ана Тришић Бабић (@anatrisicbabic) September 12, 2026
Она је навела да је само отварање Канцеларије резултат веома тешког периода кроз који је Република Српска пролазила у протекле три-четири године.
"Ми смо силом били натјерани да отворимо многа врата, да коначно схватимо да ми, овдје, из Републике Српске, треба да говоримо о Српској, а не да нам неко из Сарајева објашњава шта је Република Српска, да ли је она пријетња и проблем", рекла је Тришић Бабић за "Српскаинфо".
Она је нагласила да су предсједник Републике и Влада Републике Српске, као и представништва Републике Српске која су отворена на неколико дестинација у свијету, направили огроман посао и сви имају улогу у овоме.
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"Канцеларија је формирана јер се схватило да нам је потребно једно такво мјесто због стратешког приступа, због памћења и сортирања чињеница и података, али исто тако због свакодневног анализирања, планирања и указивања на то ко би нам, у неком тренутку, могао бити потенцијални или стратешки партнер", додала је Тришић Бабић.
Нагласила је да су Канцеларија, Влада Републике Српске, предсједник Српске и посланици Народне скупштине Републике Српске тим и да ће они од Канцеларије добијати приједлоге за евентуална стратешка позиционирања и остале инпуте за њихове спољнополитичке активности.
Она је рекла да није постојала политичка дилема да неко не приговори да улазе у надлежност спољне политике БиХ, Предсједништва или Министарства иностраних послова у Савјету министара зато што је тачно знала шта Канцеларија треба да ради и која је њена улога.
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"Мени, као и руководству Републике Српске јасан је положај Српске и њена улога у Дејтонском мировном споразуму. Не пада ми на памет да улазим у поље и уставне надлежности Министарства иностраних послова, зато што желим да се уставне надлежности овдје поштују.
Сматрам да БиХ, како је замишљена и успостављена послије рата, може једино да буде мирна и стабилна када се тачно препозна улога Републике Српске. Српска је настала у Дејтону и уграђена је у Дејтонски мировни споразум. Канцеларија неће имати амбасадоре", истакла је она.
Према њеним ријечима, Канцеларија неће заступати БиХ на скуповима, али исто тако Канцеларија, сви који раде у њој, заједно са инпутима према Влади Републике Српске и осталим званичницима, и те како ће промовисати важност Републике Српске и објашњавати зашто је важна стабилна, јака, економски и политички јака Република Српска у оквиру БиХ и Дејтонског мировног споразума.
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На питање да ли Канцеларија за међународну сарадњу планира да у наредном периоду оствари сарадњу и са неким другим земљама, по узору на односе с Израелом, Тришић Бабић је одговорила да начин на који је то урађено са Израелом је један од оквира и примјера, али и да свака земља има своје специфичности.
"Имате специфичности и у нашим односима с Израелом због историје, неправде према јеврејском и српском народу, због патње у Другом свјетском рату, али то није била основна ствар. Међутим, нашли смо оквир на тај начин и Израел је сада посебан партнер Републике Српске.
Наш највећи стратешки партнер је Србија јер имамо паралелне везе у оквиру Дејтонског споразума, зато што смо исти народ, зато што дијелимо исти културни простор, зато што смо економски наслоњени једни на друге и зато што политички идемо у истом смјеру", појаснила је Тришић Бабић.
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Исто тако, каже она, трудиће се да врата која су отворили према САД још више отворе, те да је њихов главни задатак искључиво позиција Републике Српске и њена важност у овом дијелу Европе и свијета.
Додала је да је Руска Федерација веома битна Републици Српској, јер је Русија једна од потписница Дејтонског споразума, са Кином ће исто тако наставити да раде, ићи ће према земљама Европске уније које препознају улогу и важност стабилне Републике Српске и развијаће не само политичке односе, него и економске, академске, научне, културне.
Она је појаснила да је дипломатија нешто што захтијева вријеме. "Када сам ушла у ово за то је требало храбрости, али сам тачно знала шта радим. Дуго сам радила у Сарајеву, имам искуства у Министарству иностраних послова и прошла сам кроз све фазе. Сигурна сам да ова канцеларија треба Републици Српској", рекла је Тришић Бабић.
Појаснила је да дипломатија и позиционирање није нешто што се може урадити преко ноћи, ту треба доста стрпљења, тактизирања и позиционирања.
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"Не видим спољнополитичку сарадњу и дипломатију кроз скандале како би неко за вас чуо и да би се неке вијести шириле. Недавно сам написала у својој колумни, на дан званичног отварања Канцеларије и почетка рада, да Република Српска има право да говори својим гласом", поручила је Тришић Бабић.
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