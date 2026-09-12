Аграр: Узгој слатинског парадајза, србачки домаћини, посљедице суше

Извор:
АТВ
У новом издању 'Аграра' доносимо вам занимљиву причу из Слатине – малишани уче о узгоју чувеног слатинског парадајза.
Посјетили смо домаћине србачког краја – откривамо чиме се баве и колико им значе подстицаји.
Да ли је суша побрала све плодове?
'Аграр' доноси актуелне приче из свијета домаће и регионалне пољопривреде, теме посвећене домаћим производима, узгоју воћа и поврћа, ратарству и сточарству, као и мноштво злата вриједних савјета, те приче о вриједним пољопривредницима, домаћинима, и плодовима њиховог рада.Очекују вас и разговори са еминентним стручњацима из области пољопривреде, као и осврт на најзначајније регионалне пољопривредне сајмове и фестивале.
Емисију уређује и води Зорица Петковић.
'Аграр' недјељом у 8 часова.
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