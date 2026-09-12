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Тешка несрећа код школе у Михаљевцима: Једна особа погинула

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12.09.2026 09:23

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ротација, полиција
Фото: АТВ

Тешка саобраћајна несрећа догодила се у Михаљевцима код Пожеге у суботу ујутро, 12. септембра.

Возач аутомобила слетио је возилом слетио са пута и погинуо, јављају хрватски медији.

Како је потврдио Оперативно-комуникациони центар Полицијске управе пожешко-славонске, несрећа се догодила у Улици Стјепана Радића, код школе у Михаљевцима код Пожеге.

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На мјесто догађаја стигли су полицијски службеници.

Након увиђаја ће се утврдити околности несреће.

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

несрећа

Хрватска

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