Тешка несрећа код школе у Михаљевцима: Једна особа погинула

Аутор:АТВ редакција
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Тешка саобраћајна несрећа догодила се у Михаљевцима код Пожеге у суботу ујутро, 12. септембра.
Возач аутомобила слетио је возилом слетио са пута и погинуо, јављају хрватски медији.
Како је потврдио Оперативно-комуникациони центар Полицијске управе пожешко-славонске, несрећа се догодила у Улици Стјепана Радића, код школе у Михаљевцима код Пожеге.
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На мјесто догађаја стигли су полицијски службеници.
Након увиђаја ће се утврдити околности несреће.
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