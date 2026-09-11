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Потоп у Сплиту: Вода продире у бројне објекте широм града

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11.09.2026 11:12

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Потоп у Сплиту: Вода продире у бројне објекте широм града
Фото: Tanjug/AP/Hassan Ammar

Јаки пљускови праћени грмљавином захватили су јутрос Сплит и шире сплитско подручје. Промјена времена стигла је након вишедневних врућина, а нестабилно вријеме очекује се и током дана.

За сплитску регију данас је на снази наранџасто упозорење ДХМЗ-а због грмљавинског невремена. Вјероватноћа грмљавине већа је од 80 одсто, а метеоролози упозоравају да су локално могући врло јаки пљускови, олујни удари вјетра и град.

Читаоци Индекса јављају да вода због обилних падавина продире у бројне објекте широм града, а проблеми се пријављују на више локација у Сплиту.

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Тагови :

Хрватска

Сплит

невријеме

Пљускови

Киша

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