Потоп у Сплиту: Вода продире у бројне објекте широм града

Аутор:АТВ редакција
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Јаки пљускови праћени грмљавином захватили су јутрос Сплит и шире сплитско подручје. Промјена времена стигла је након вишедневних врућина, а нестабилно вријеме очекује се и током дана.
За сплитску регију данас је на снази наранџасто упозорење ДХМЗ-а због грмљавинског невремена. Вјероватноћа грмљавине већа је од 80 одсто, а метеоролози упозоравају да су локално могући врло јаки пљускови, олујни удари вјетра и град.
Читаоци Индекса јављају да вода због обилних падавина продире у бројне објекте широм града, а проблеми се пријављују на више локација у Сплиту.
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