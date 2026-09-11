Гори Брач, пожар се од претходне ноћи не смирује

Аутор:АТВ редакција
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На острву Брачу синоћ је избио пожар који се због јаког вјетра брзо проширио на неприступачном терену.
Ватра је планула између Ложишћа и Драчевице, а ватрогасци су се цијелу ноћ борили с пламеном и успјели да одбране све куће. Ситуација је јутрос боља и опасности за објекте нема, потврдио је главни ватрогасни командант Славко Туцакаовић.
Читаоци су јутрос послали фотографије и снимке пожара који се види и из Сплита. „Киша је стала, пожар се шири“, јавио је један читалац.
Пожар је избио у 22.13 часова, а јак вјетар је одмах почео да га шири на тешко приступачном подручју, рекао је Туцакаовић за Индекс
Горјели су трава, ниско растиње и борова шума. У почетку ватра није угрожавала куће, али се касније приближила насељима Ложишћа и Горња Бобовишћа. Због опасности је спроведена и мања, превентивна евакуација становника из првих кућа према мору.
Туцакаовић је потврдио да је ситуација јутрос боља, иако је током ноћи било изузетно тешко процијенити укупну површину захваћену пожаром.
Рано јутрос на Брач су стигла и појачања.
„У 5.00 часова упутили смо 33 ватрогасца и 10 додатних возила из Сплитско-далматинске жупаније. У 6.20 очекујемо и полијетање четири канадера да помогну како би се овај пожар угасио“, најавио је Туцакаовић.
Главни командант истакао је труд ватрогасаца који су се с ватром борили цијелу ноћ.
„Био је то веома тежак, веома захтјеван пожар“, рекао је Туцакаовић и посебно похвалио људе на терену.
„Они су уложили надљудске напоре цијелу ноћ. Заиста, свака част и велика похвала за све оно што су ноћас урадили“, закључио је.
Подсјећамо, пожар је синоћ избио на подручју између Ложишћа и Драчевице, изнад Сутувана. Ватра се брзо ширила, а током ноћи на терену су биле све расположиве острвске ватрогасне снаге.
Због пожара полиција је затворила локални пут Драчевац–Ложишћа, а подручје захваћено пожаром остало је без електричне енергије. Искључен је и локални далековод.
Око 1.30 часова читаоци „Далмације Данас“ јављали су да је пожар, ношен јаким југом, кренуо узбрдо. Ватрена линија била је видљива из више дијелова Брача.
Током ноћи постојала је нада да ће киша помоћи у гашењу. Невријеме је захватило дијелове Шолте, а киша је стигла и до Милне, али је већи дио падавина заобишао пожариште.
Општина Нережишћа позвала је мјештане да не прилазе подручју пожара и да омогуће пролаз интервентним возилима. Због велике количине дима грађанима је препоручено да затворе прозоре и врата на кућама, као и прозоре на возилима.
Око 4.00 часа ватрогасци су саопштили да су успјели да одбране Ложишћа, а борба с ватром тада се водила на подручју Бобовишћа. На терену су у том тренутку била 44 ватрогасца са 15 возила, а куће нису биле угрожене.
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