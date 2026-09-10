Мушкарац се скинуо у продавници и показивао нож: "Жалим"

Аутор:АТВ редакција
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Незапослени 38-годишњи возач из Сплита кажњен је са укупно 610 евра због скидања мајице у трговини на Брдима, показивања преклопног ножа на улици и тога што код себе није имао личну карту, а мораће да плати и трошкове прекршајног поступка.
Инцидент се догодио у мају око 19.35 часова у трговини у Улици Домовинског рата, гдје је мушкарац скинуо мајицу и разголитио се пред запосленима и купцима, након чега је полиција утврдила и да код себе има преклопни нож са оштрицом дугом пет центиметара.
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Пред судом је признао да је скинуо мајицу, али је објаснио да је само желио да испроба и купи нову јер трговина није имала кабину, док је стара, како је рекао, била запрљана након шишања.
За нож је тврдио да се није налазио видљиво на предњем дијелу појаса већ у торбици, да га је дан раније добио на поклон и да није знао да га не смије носити навела је сд, док је изостанак личне карте правдао тиме да је случајно замијенио новчаник са дјевојком, поручивши: "Жалим због прекршаја, нисам имао никакву лошу намјеру."
Општински прекршајни суд у Сплиту ипак га је прогласио кривим и изрекао му казне од 200 евра због скидања, 390 евра због ножа и 20 евра због непосједовања личног документа, а вријеме проведено у притвору урачунато му је у казну, па му је за уплату остало 530.36 евра, уз још 30 евра трошкова поступка, преносе Незавсине.
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