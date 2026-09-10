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Пожар одмах уз манастир Острог

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10.09.2026 22:34

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Пожар код Острога
Фото: РТНК

Никшићким ватрогасцима нешто послије 20 часова пријављен је пожар у непосредној близини Манастира Острог, рекао је Горан Трипковић из Службе заштите и спасавања.

"Пријављен је пожар нешто иза 20 сати. Сад смо изашли горе, то је на неких 100 до 150 метара од порте манастира, али немогуће му је прићи. Тражимо неки путељак, било шта да му приђемо", казао је Трипковић порталу РТНК.

Он је навео да је на терену за сада једна екипа, али да ће по потреби појачати присуство.

"Ако не будемо могли да приђемо до тамо, дежураћемо овдје. Није то нека дужина ватреног фронта, али није ми јасно куда су се уопште попели да то запале", рекао је Трипковић.

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Тагови :

пожар

Острог

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