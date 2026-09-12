Амиџић: Упркос опструкцијама ријешићемо поврат ПДВ-а

Аутор:АТВ редакција
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Упркос притисцима, гранични прелаз Градишка је отворен па ћемо и поврат ПДВ-а на прву некретнину упркос опструкцијама ријешити, изјавио је министар финансија у Савјету министара Срђан Амиџић.
"Када је у питању поврат ПДВ-а за прву некретнину, благовремено смо све институције у БиХ упознали са чињеницом да идемо у том правцу, и да се они припремају. Сада имате опозицију која је, не могу да разумијем ту мржњу, ако не можете, можете макар прећутати, ако не можете ништа друго. Ево га, кажу, не иде поврат ПДВ а, они се томе веселе, опозиција у Српској, а приликом чега ти из опозиције у Српској ни једног момента нису рекли да је Пореска управа Републике Српске урадила све што је до њих", рекао је Амиџић.
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Истакао је да су достављени сви неопходни подаци.
"Али нисмо се повезали са федералном Управом за порезе и федералним РУГИПП-ом и Министарством правде. Проблем је техничке природе, ја бих рекао и неспремности, можда нису схватили довољно озбиљно, како су то схватиле институције унутар Републике Српске и нису се припремиле за овај процес", рекао је Амиџић.
Босна и Херцеговина није у 21. вијеку, каже он, она је заостала у, како је рекао, не знам ни ја ком вијеку.
"Имам осјећај да ми сваки пут кад неко иде један вијек напријед, ми идемо један вијек назад. Ко управља од кадрова, било који Србин, са федералном Управом за порезе, или са федералним Министарством правде, или са федералним РУГИПП-ом, ни један", рекао је Амиџић, преноси РТРС.
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Навео је да му је криво да унутар Републике Српске постоји неуједначена поруку.
"Криво ми је да не кажу сви како ми у земљи живимо, шта раде људи у Федерацији, што наши грађани у Српској чекају као што чекају они у Федерацији. И ја ћу рећи техничку неприпремљеност ове три институције. Вјерујем да постоји воља, а да ли је постојала одређена доза неозбиљности, очигледно јесте", рекао је Амиџић.
Навео је да су имали увјеравања да ће све бити готово 1. септембра.
"Сада имамо увјеравања да ће то бити у току сљедеће седмице. Видјећемо шта ће се десити. Ако није, именом и презименом ћу прослиједити оне људе који коче тај процес. Они су по закону дужни да нам доставе податке", рекао је он.
Када је у питању самофункционисање БиХ, Амиџић је навео да је бивша Југославија могла функционисати, она би опстала.
"Не знам коме је пало на памет да од БиХ прави једну малу Југославију и да направи ситуацију ову у каквој се ми тренутно налазимо. Што се тиче заједничких институција, ту не постоји никаква сагласност, односно не идемо и не крећемо се у оним оквирима које је дефинисао Дејтон. Али оно што води преко пута нас, оно што ми називамо политичко Сарајево, јесте политичка мржња. То је њихов основни образац понашања према Српској", рекао је он.
Ако обратите пажњу, каже он, они ће доћи у насловнице тих најчитанијих федералних медија искључиво ако ураде нешто против Српске.
"То је главна вијест. Не можете наћи изјаву гдје они не спомену Републику Српску. И самим тим јасно показују да такав концепт БиХ није одржив. Нико не ради толико против БиХ као људи из Федерације", рекао је он и додао да му је драго што је Република Српска завршила послове који су битни за Републику Српску, а то је везано за односе и представљање на међународном финансијском тржишту, које је омогућило реализацију бројних пројеката.
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