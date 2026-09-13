Тешка ноћ на Брачу: Више од 200 људи евакуисано

Аутор:АТВ редакција
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Велики пожар који је избио синоћ на острву Брачу и даље је активан, али је Милна гдје је током ноћи било критично, обрањена.
Евакуисано је више од 200 људи, а једна је особа је медицински збринута. Четири канадера стигла су јутрос у помоћ Брачу, а све расположиве снаге раде на обрани Милне. Пожар је близу објеката у Милни. Становништво је позвано на опрез, али нема потребе за евакуацијом.
Главни ватрогасни командант Славко Туцаковић рекао је за Радио Сљеме да је током ноћи због пожара спроведена дјелимична евакуација те да је око 200 људи збринуто на сигурним локацијама.
"Пожар се проширио према увалама гдје је био велик број људи, међу њима и страних гостију. Дошло је до дјелимичне евакуације", рекао је Туцаковић.
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Према његовим ријечима, евакуисани су смјештени у спортску дворану у Супетру и у пасторални центар у Постирама.
"За сада је око 200 људи збринуто. Сви су добро и немамо информација о тежим повредама", рекао је.
Додао је да је било случајева удисања дима, али засад нема података о озбиљнијим посљедицама.
"Један дио објеката је оштећен. То ћемо моћи боље процијенити када се раздани", рекао је Туцаковић рано јутрос.
Према његовим ријечима, тренутачно више нема нових отворених жаришта, али ватрогасци и даље остају на терену.
"Нове отворене ватре више нема, али ватрогасци су и даље на терену", рекао је.
Туцаковић је ноћ описао као изузетно тешку.
"Јако тешка ноћ је била. Нажалост, од мирне вечери све се врло брзо претворило у ово што сада имамо", рекао је.
На Фејсбуку се о пожару на Брачу јутрос огласила и начелница општине Бол Катарина Марчић.
"Иза ватрогасаца је још једна тешка и непроспавана ноћ. У појединим тренуцима ситуација на подручју Милне била је критична, али према посљедњем извјештају,стање је сада знатно повољније. Главнина пожарне фронте помакнула се према западном дијелу полуострва, према ували Осибова и Батерији. Дио снага и даље остаје према рибогојилишту, гдје је током ноћи обрањен већи број угрожених објеката. На подручју стољетне борове шуме ситуација је и даље неизвјесна, а ватрогасци настављају бранити објекте. Током ноћи више стотина људи из угроженог подручја збринуто је у прихватним центрима и хотелима, уз координацију локалних служби, полиције, туристичких заједница и Црвеног крста. Најважније, према тренутно доступним информацијама, нема повријеђених. Хвала свим ватрогасцима, полицији, Црвеном крсту, службама, волонтерима и свима који помажу на терену", написала је Марчић, преноси Глас Српске.
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