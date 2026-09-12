Осумњичен за убиство жене шесторо дјеце се убио у завору

Аутор:АТВ редакција
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Мушкарац осумњичен за тешко убиство супруге у Слатини, М.П., починио је самоубиство у Затвору у Загребу, гдје је доведен након хапшења и испитивања због убиства које се догодило 8. септембра, саопштило је данас (12. септембра) Министарство правосуђа.
Према сумњама Жупанијског државног одвјетништва у Бјеловару, 40-годишњак је супругу годинама вербално и физички злостављао, а 8. септембра, док су дјеца била у кући, након вербалног напада убо ју је оштрим предметом.
Жена је преминула на мјесту догађаја.
ДОРХ га је теретио за тешко убиство женске особе, насиље у породици, пријетњу и повреду дјететових права.
Само неколико сати прије вијести о његовој смрти полиција је објавила резултате ванредног надзора и признала пропусте у поступању непосредно прије убиства.
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Утврђене су слабости у организацији потраге за осумњиченим, ангажовању додатних полицијских снага и комуникацији између полицијске станице и оперативно-комуникацијског центра.
Против петеро полицијских службеника биће покренути одговарајући поступци.
Тужилаштво сумња да је мушкарац од почетка 2022. до овог мјесеца супругу учестало вербално и физички нападао, често под утицајем алкохола и пред дјецом. Током једног сукоба запријетио јој је и да ће је убити.
Убијена жена иза себе је оставила шесторо дјеце.
Према информацијама које су Индекс дали њени познаници и чланови породице, убиство се догодило док је једно од дјеце славило рођендан. Тврдили су и да је мјесецима упозоравала да се боји за себе и дјецу те да је у јулу након физичког напада завршила у болници и покренула развод.
Полицијски надзор сада је утврдио прецизну хронологију вечери. Жена је полицију назвала у 21.10. Полицајци, који су у том тренутку били на другој интервенцији, стигли су на њену адресу десет минута послије. Разговарали су с њом и утврдили да је почињен прекршај насиља у породици, али њеног супруга ондје нису пронашли.
Према њиховим исказима, понудили су јој смјештај у сигурној кући и контакт с Националним позивним центром за жртве, што је одбила. Потом су претражили подручје око куће и улицу тражећи мушкарца те јој рекли да их одмах назове ако се врати и да га не пушта у кућу.
Полицајци су се затим вратили у станицу, удаљену око три минуте вожње, како би евидентирали интервенцију.
У 22.10, двадесетак минута након њиховог повратка у станицу, запримљена је дојава о убиству.
Главни директор полиције Никола Милина признао је данас пропусте полиције.
На конференцији за медије рекао је да полицајци нису игнорисали позив и да су на мјесто догађаја стигли брзо, али да "нису предузете све радње које су се, с обзиром на познате ризике, требале спровести".
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Жена је супруга 21. јула пријавила због пријетње, насиља у породици и повреде дјететових права. Полиција га је истог дана ухапсила и предала притворском надзорнику те затражила одређивање истражног затвора. Одређене су му забрана приближавања жртви на мање од 100 метара, забрана ухођења и узнемиравања те удаљење из дома.
Полиција је дан послије поднијела и оптужни приједлог због насиља у породици те затражила продужење забране приближавања и обвезни психосоцијални третман. Суд је мјеру забране приближавања продужио, али није прихватио приједлог за психосоцијални третман.
Крајем августа, на захтјев жртве, укинуте су мјере опреза из кривичног поступка, но забрана приближавања изречена у прекршајном поступку остала је на снази. Полиција тврди да ју је редовно надзирала, а посљедња провјера обављена је 2. септембра.
Милина је данас нагласио да чињеница да је жена затражила укидање дијела мјера или одбила сигурну кућу не смије смањити ниво заштите жртве. Након надзора најавио је утврђивање појединачне и руководне одговорности полицијских службеника те промјене у поступању у случајевима породичног насиља.
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