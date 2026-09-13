Није добро: Стиже нам зима какву нико не воли

Аутор:АТВ редакција
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Метеоролог Иван Ристић упозорио је на све веће шансе да зима буде оштрија и сњежнија, а један од фактора јесте утицај снажног Ел Ниња на атмосферске обрасце изнад Атлантика.
То значи да нам пријети зима какву нико не воли, поготово након претходне двије које су направиле велике проблеме, што због изузетно ниских температура, што због великих сњежних падавина.
Република Српска
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Иван Ристић наводи да циклони који током зиме доносе велика отопљења, такозвани "винтер килер" системи, често имају извориште у областима гдје се стварају урагани.
Према ријечима метеоролога, снажан Ел Нињо би могао да утиче на атмосферску циркулацију тако да ограничи развој тропске активности изнад Атлантика.
Како је навео, анализа портала "Север Ведер Јуроп" указује да би атмосферски услови током октобра могли бити веома неповољни за развој тропских система на Атлантику.
Умјесто уобичајеног појачавања активности у завршном дијелу сезоне урагана, очекује се образац који би могао значајно да је ограничи.
"Прогноза аномалија температуре мора за октобар, коју даје НММЕ, показује изразито топлу аномалију повезану са Супер Ел Нињом. У централном дијелу те аномалије температуре мора премашују 5 степени изнад просјека, што одговара веома снажном Ел Нињу", рекао је Ристић.
Сцена
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Он управо у таквом обрасцу види један од разлога због којих би предстојећа зима могла да донесе више хладних и сњежних периода, односно мање зимских отопљења која прекидају хладне таласе.
Ипак, ријеч је о дугорочној процјени, па ће поузданија слика о карактеру зиме бити могућа како се будемо приближавали зимским мјесецима.
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