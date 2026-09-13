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Прогноза за сутра ће многе разочарати, ево шта нас очекује

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13.09.2026 15:00

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Невријеме погодило Бањалуку.
Фото: АТВ

У Републици Српској и ФБиХ сутра ће бити умјерено до претежно облачно вријеме, са кишом и температуром ваздуха до 29 Целзијусових степени, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Ујутро и прије подне на сјеверу и западу ће бити претежно облачно уз слабу кишу, на југу и истоку суво уз сунчане периоде.

Како наводе из РХМЗ-а, средином дана и послије подне облачно у већини предјела, киша и пљускови ће се ширити од југозапада ка истоку.

На истоку се очекују нешто јаче падавине.

"На сјеверу углавном суво или само још понегдје уз слабу кишу. На крајњем југу углавном суво, тек је увече понегдје могућа слаба киша", наводе из РХМЗ-а.

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Дуваће слаб вјетар, промјенљив или сјеверних смјерова, а на југу послије подне умјерена до јака бура.

Минимална температура ваздуха биће од осам на истоку од 18 на југу и понегдје на сјеверу, у вишим предјелима на истоку од два, а максимална од 20 до 25, на југу до 29, у вишим предјелима од 15 Целзијусових степени.

Данас у Српској и ФБиХ преовладава мало до умјерено облачно и сунчано вријеме, подаци су Федералног хидрометеоролошког завода.

Температура ваздуха у 14.00 часова: Чемерно 17, Гацко, Кнежево, Соколац и Хан Пијесак 18, Мраковица 19, Сарајево 21, Мркоњић Град и Сребреница 22, Рудо 23, Бијељина и Нови Град 24, Вишеград, Добој и Рибник 25, Бањалука и Приједор 26, Билећа и Неум 27, Мостар 28 и Требиње 29 Целзијусових степени.

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