Дубравка постала хит због потеза на сопственом вјенчању: "Кад од треме заборавиш гдје си"

Аутор:АТВ редакција
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Вјенчање је требало да буде један од оних тренутака које ће памтити по емоцијама, љубави и свечаној атмосфери. Ипак, Дубравка ће свој велики дан очигледно памтити и по једном потпуно неочекиваном гесту који је сада насмијао и њене пратиоце на Инстаграму.
Наиме, током црквеног вјенчања, док је свештеник младенцима стављао круне, Дубравка је у једном тренутку урадила нешто што вјероватно није планирала - усред церемоније подигла је палац као знак одобравања.
И то баш у тренутку када је требало да буде потпуно сконцентрисана на обред.
Њен спонтани потез изгледа као да је свештенику поручила "браво, попе", што је потпуно разбило озбиљност тренутка и изазвало осмјехе. Док младенци покушавају да остану прибрани, Дубравка је, чини се, од треме једноставно одреаговала инстинктивно.
@dubii96 Na trogodišnjicu našeg venčanja moram da podelim moj i dalje omiljeni video 😂 #wedding #weddingtiktok #vencanje #svadba #fyp ♬ Saxophones getting louder - Sped Up - AntonioVivald
А најбоље од свега је што је и сама свјесна колико је ситуација била симпатична, па је снимак подијелила са пратиоцима уз само једну реченицу:
"Кад од треме заборавиш где си."
И заиста, тешко је смислити бољи опис.
Управо овакви спонтани тренуци често постану најзабавнији дио успомена са вјенчања. Све је унапред испланирано – од хаљине и декорације до музике, фотографисања и самог обреда - али онда емоције и трема ураде своје и настане сцена коју нико није очекивао.
Дубравкин "браво" у цркви тако је постао тренутак који је засјенио сву озбиљност церемоније и показао да ни на сопственом вјенчању није лако остати потпуно прибран.
Сцена
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Видео је посебно симпатичан јер нема ничег исфорсираног - Дубравка је очигледно само у дјелићу секунде реаговала онако како јој је дошло. А управо зато је њена реакција и толико духовита.
Умјесто савршеног, озбиљног кадра какав се очекује од вјенчања, добили смо нешто много боље - аутентичан тренутак који ће младенци вјероватно препричавати годинама.
Јер када се све заврши, хаљина се спакује, фотографије остану у албуму, а свадбени дан постане успомена, управо овакве ситнице обично постану приче које се највише памте.
Дубравка је, изгледа, већ на свом вјенчању успјела да направи једну такву. И то захваљујући - једном палцу горе.
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