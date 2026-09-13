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Хороскоп за недјељу: Вагу очекује важан позив, Дјевица завршава нешто на шта давно чека

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13.09.2026 09:42

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Хороскоп или астролошка карта је дијаграм који приказује положај Сунца, Мјесеца, планета и звијезда у тренутку неког догађаја или рођења особе
Фото: pexels/Chris F

Шта нам звијезде поручују данас.

Ован

Одличан дан да средите питања која су вама лично врло важна, а могу да се везују за новчани или породични сегмент. Данас је ваше расположење одлично и људи око вас ће примијетити колико се трудите да свима изађете у сусрет. Ако вас нешто оптерећује у односу са вољеном особом, причајте.

Бик

Имате феноменалне идеје што се провода тиче, па гледајте да данас окупите око себе друштво драгих људи, пријатеља, емотивног партнера и да се науживате за све паре. Према вољеној особи ћете бити посебно добро расположени и спремни да јој удовољите на сваки начин.

Близанци

Данас сте прилагодљиви и спремни да излазите у сусрет људима до којих вам је стало. Прави је тренутак да окупите своје друштво и негдје заједнички изађете. Добар је моменат и за све врсте прослава и весеља. Све вас подстиче да будете изузетно њежни и романтични према вољеној особи, пише Глас Српске.

Рак

Могуће је да ћете се током дана погубити помало у свим обавезама које сте себи наметнули. Поготово што вам још додатно неке ствари одвлаче пажњу....можда размишљање о једној особи коју сте упознали скоро? Нема разлога да не покренете комуникацију....

Лав

Као да су се сви од раног јутра удружили да вас затрпавају информацијама, приједлозима, позивима. Не можете ни да се расаните како треба, а већ сте уговорили пар сусрета и испричали се са пријатељима. Ви лично сте нестрпљиви да се јавите једној особи која вас је баш заинтересовала.

Дјевица

Знате како кажу да је за све битно сачекати прави моменат? Е, па чини ми се да је ваш "прави моменат" по неким питањима баш данас. Изгледа да ће се доста тога поклопити да ви успијете да завршите нешто на шта давно чекате....могуће је да је у питању и нека емотивна прича.

Вага

Ви сте лијепо рачунали да имате цијели дан пред собом за своје планове или за одмарање....али највјероватније нема ништа од тога. Један позив ће вас продрмати. Ово може бити контакт од стране особе која вас јако привлачи, али за коју сте сигурни да може бити само нека врста комбинације...

Шкорпија

Ви ћете се трудити да данас завршите нешто што сте обећали вољеној особи, иако вам то баш и није по вољи. Нервоза може расти током дана, па се потрудите да не дође чак до неке врсте расправе или свађе. У вечерњим сатима пад расположења и умор.

Стријелац

Неко доста рачуна на вас и вашу помоћ, а вама је проблем да одбијете. Можда ћете покушавати да се изговарате умором или обавезама, али је више него вјероватно да ћете на крају попустити. Ово може бити и вољена особа, која тражи да испуните неко обећање које сте јој дали.

Јарац

Немојте данас дозволити да се други људи умијешају у ваше планове са вољеном особом. Довољно сте током претходне недјеље били на услузи другима, сада будите мало на услузи партнеру и вашем односу. Не пропустите неке дивне тренутке који вас могу само још јаче повезати.

Водолија

Ви ћете данас покушати да будете на сто страна одједном, а и сами сте свјесни како то изгледа – на крају нећете ништа одрадити како треба, само ћете се изнервирати и посвађати се са првом особом. Чини ми се да ће то баш бити емотивни партнер.

Рибе

Све стижете на вријеме, не брините...мада ћете ви током дана често имати осјећај да вам вријеме измиче из руку. Данас вам је потребна комуникација или сусрет са вољеном особом јер се осјећате незаштићено и слабо. Има шансе, лијеп провод....

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