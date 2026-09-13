СПЦ обиљежава празник Светих српских новомученика јасеновачких

Аутор:АТВ редакција
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Српска православна црква обиљежава данас празник Светих српских новомученика јасеновачких.
Свети српски новомученици јасеновачки жртве су усташког геноцида током Другог свјетског рата, када је за вријеме постојања Независне Државе Хрватске у логорима у Јасеновцу, Доњој Градини и Глини од усташке руке страдало више од 700.000 људи.
Заједно са овим мученицима, СПЦ прославља и многе друге мученике пострадале у јамама у Пребиловцима, Јадовну, Ржанима и другим мјестима.
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Свети архијерејски сабор СПЦ је 16. априла 2010. године донио одлуку да се спомен Светих новомученика јасеновачких прославља 31. августа по јулијанском, односно 13. септембра по грегоријанском календару.
Руска и грчка црква уврстиле су Свете српске новомученике у своје календаре.
Међу новомученицима нашла су се и света дјеца која су страдала у специјалним дјечијим концентрационим логорима у Јастребарском и Сиску, основаним 1942. године у НДХ.
Кроз логор Јастребарско прошло је више од 3.000 дјеце, а кроз логор Сисак њих више од 7.000.
Погребни документи свједоче о масовној смрти дјеце заробљеника. За само један дан, 22. јула 1942. године, у Јастребарском је сахрањено 107 дјеце, а од 11. јула до 26. августа 1942. године 768 дјеце узраста од неколико мјесеци до 14 година.
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