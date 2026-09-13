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СПЦ обиљежава празник Светих српских новомученика јасеновачких

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13.09.2026 09:27

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Крст у Српској православној цркви.
Фото: ATV

Српска православна црква обиљежава данас празник Светих српских новомученика јасеновачких.

Свети српски новомученици јасеновачки жртве су усташког геноцида током Другог свјетског рата, када је за вријеме постојања Независне Државе Хрватске у логорима у Јасеновцу, Доњој Градини и Глини од усташке руке страдало више од 700.000 људи.

Заједно са овим мученицима, СПЦ прославља и многе друге мученике пострадале у јамама у Пребиловцима, Јадовну, Ржанима и другим мјестима.

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Свети архијерејски сабор СПЦ је 16. априла 2010. године донио одлуку да се спомен Светих новомученика јасеновачких прославља 31. августа по јулијанском, односно 13. септембра по грегоријанском календару.

Руска и грчка црква уврстиле су Свете српске новомученике у своје календаре.

Међу новомученицима нашла су се и света дјеца која су страдала у специјалним дјечијим концентрационим логорима у Јастребарском и Сиску, основаним 1942. године у НДХ.

Кроз логор Јастребарско прошло је више од 3.000 дјеце, а кроз логор Сисак њих више од 7.000.

Погребни документи свједоче о масовној смрти дјеце заробљеника. За само један дан, 22. јула 1942. године, у Јастребарском је сахрањено 107 дјеце, а од 11. јула до 26. августа 1942. године 768 дјеце узраста од неколико мјесеци до 14 година.

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Тагови :

СПЦ

Јасеновац

жртве

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