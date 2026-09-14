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Тешка незгода на градилишту: Повријеђен геодетски инжењер

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14.09.2026 09:11

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Градилиште је простор на којем се изводе грађевински радови на изградњи, доградњи, реконструкцији или уклањању објеката. То је строго регулисана и опасна зона у којој се сусрећу различити профили радника, тешка механизација и велике количине грађевинског материјала.
Фото: pexels/Mukhtar Shuaib Mukhtar

Несрећа на раду догодила се јуче на Новом Београду, када је на градилишту тешко повријеђен геодетски инжењер Н. Б. (24).

До несреће је дошло током редовног обављања геодетског снимања терена. Према првим информацијама, Н.Б. је склизнуо са мердевина и пао са висине од око два метра. Окупљени грађани и радници одмах су притекли у помоћ чим су примјетили да лежи на земљи и убрзо позвали Хитну помоћ.

Hitna pomoć

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Повријеђени младић хитно је превезен у Ургентни центар, гдје су му љекари констатовали тешке тјелесне повреде - прелом пршљенова.

О цијелом случају званично је обавијештена Инспекција рада, која треба да утврди све околности ове несреће и провјери да ли су на градилишту биле примењене све прописане мјере безбједности и заштите на раду.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

градилиште

повријеђен мушкарац

Београд

Хитна помоћ

Несрећа на градилишту

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