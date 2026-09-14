Тешка незгода на градилишту: Повријеђен геодетски инжењер

Аутор:АТВ редакција
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Несрећа на раду догодила се јуче на Новом Београду, када је на градилишту тешко повријеђен геодетски инжењер Н. Б. (24).
До несреће је дошло током редовног обављања геодетског снимања терена. Према првим информацијама, Н.Б. је склизнуо са мердевина и пао са висине од око два метра. Окупљени грађани и радници одмах су притекли у помоћ чим су примјетили да лежи на земљи и убрзо позвали Хитну помоћ.
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Повријеђени младић хитно је превезен у Ургентни центар, гдје су му љекари констатовали тешке тјелесне повреде - прелом пршљенова.
О цијелом случају званично је обавијештена Инспекција рада, која треба да утврди све околности ове несреће и провјери да ли су на градилишту биле примењене све прописане мјере безбједности и заштите на раду.
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