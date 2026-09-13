Невиђени провалник: Упао у продавницу, насјекао мезе па заспао

Аутор:АТВ редакција
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Несвакидашњи случај одиграо се прије више година када је мушкарац, како се сумња, провалио у једну локалну продавницу у околини Ниша, вјерујући да ће неопажено ући, узети оно што му је потребно и побјећи.
Међутим, његов план кренуо је по злу чим је ушао у објекат.
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Овај случај поново је постао актуелан након што су поједини медији рециклирали причу на својим интернет порталима.
Умјесто да се што прије удаљи са мјеста догађаја, провалник је, према наводима, почео да се понаша као да се налази у сопственој кући. Насјекао је мезе, послужио се храном и алкохолом, а онда се толико опустио да је заспао – и то иза самог продајног пулта.
Његов "одмор"“ прекинуо је долазак власника продавнице.
Када је угледао непознатог мушкарца како спава иза пулта, власнику је одмах било јасно да није ријеч о муштерији која је случајно задријемала. Умјесто да покушава да га сам избаци из локала, власник је обавијестио полицију и провалника предао надлежним органима, преноси "Ало".
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Тако се покушај пљачке завршио неславно – осумњичени није успио да побјегне, већ је сачекао полицију на мјесту на којем је планирао да изврши крађу.
Према наводима о овом бизарном случају, управо су несмотреност и конзумација алкохола допринијели томе да провалник буде откривен.
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Умјесто пажљиво испланираног бјекства, услиједило је спавање иза пулта, па су полицајци практично добили осумњиченог "на тацни".
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