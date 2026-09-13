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Објављен нови снимак голог мушкарца који хода градом

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13.09.2026 18:47

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Потпуно го ходао Славијом
Фото: Инстаграм

Мушкарац који се јуче свукао на Славији и купао у фонтани и запрепастио Београђане, наг је шетао кроз цијели кружни ток препун саобраћаја.

Срећом, нико од згранутих возача није га ударио, али се у то вријеме на Славији догодио и мањи удес, који би могао да се повеже с овим догађајем, пише "Телеграф".

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Мушкарац је, након купања, приведен од стране полиције.

На новом снимку види се да је саобраћај потпуно стао, а да се наг човјек ослањао и придржавао за аутомобиле и тролејбус.

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Тагови :

инцидент

Београд

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