Објављен нови снимак голог мушкарца који хода градом

Аутор:АТВ редакција
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Мушкарац који се јуче свукао на Славији и купао у фонтани и запрепастио Београђане, наг је шетао кроз цијели кружни ток препун саобраћаја.
Срећом, нико од згранутих возача није га ударио, али се у то вријеме на Славији догодио и мањи удес, који би могао да се повеже с овим догађајем, пише "Телеграф".
Република Српска
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Мушкарац је, након купања, приведен од стране полиције.
На новом снимку види се да је саобраћај потпуно стао, а да се наг човјек ослањао и придржавао за аутомобиле и тролејбус.
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