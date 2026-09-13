Други случај у три дана: Још један затвореник преминуо у бх. затвору

Аутор:АТВ редакција
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У Казнено-поправном заводу Мостар јутрос, 13. септембра, је пронађен мртав још један затвореник.
Ријеч је о другом смртном случају у мостарском затвору у посљедња три дана.
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Према незваничним информацијама до којих је дошао портал "Херцеговина.инфо", затвореник А. М. из Мостара протеклих се дана наводно жалио на тегобе и осјећај стезања у грудима, а јутрос је пронађен без знакова живота.
Званични узрок смрти за сада није потврђен, а очекује се да ће више информација бити познато након провођења потребних процедура и евентуалних медицинских вјештачења.
Подсјетимо, прије два дана, 11. септембра 2026. године, у стационару Казнено-поправног завода Мостар пронађен је мртав Илија Мишетић.
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Мишетић је недавно правоснажно осуђен на затворску казну због кривичних дјела задовољавања похоте пред дјететом или малољетником те упознавања дјетета с порнографијом.
Тако су у само три дана у мостарском затвору забиљежена два смртна случаја.
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