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Други случај у три дана: Још један затвореник преминуо у бх. затвору

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13.09.2026 19:14

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Затвор
Фото: АТВ

У Казнено-поправном заводу Мостар јутрос, 13. септембра, је пронађен мртав још један затвореник.

Ријеч је о другом смртном случају у мостарском затвору у посљедња три дана.

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Према незваничним информацијама до којих је дошао портал "Херцеговина.инфо", затвореник А. М. из Мостара протеклих се дана наводно жалио на тегобе и осјећај стезања у грудима, а јутрос је пронађен без знакова живота.

Званични узрок смрти за сада није потврђен, а очекује се да ће више информација бити познато након провођења потребних процедура и евентуалних медицинских вјештачења.

Подсјетимо, прије два дана, 11. септембра 2026. године, у стационару Казнено-поправног завода Мостар пронађен је мртав Илија Мишетић.

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Мишетић је недавно правоснажно осуђен на затворску казну због кривичних дјела задовољавања похоте пред дјететом или малољетником те упознавања дјетета с порнографијом.

Тако су у само три дана у мостарском затвору забиљежена два смртна случаја.

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Тагови :

Затвор

Мостар

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