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Скочила са прозора и пала на дјечија колица: Снимљена трагедија

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13.09.2026 19:08

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Скочила са прозора и пала на дјечија колица: Снимљена трагедија
Фото: Envato/travelarium

Тешка трагедија потресла је град Астану у Казахстану, гдје је 27-годишња жена одузела себи живот скоком са 15. спрата зграде.

Према наводима локалних медија, жена је приликом пада пала директно на дјечија колица у којима се налазило двогодишње дијете. Од силине ударца, дијете је преминуло на лицу мјеста.

Полицијски органи покренули су истрагу како би расвијетлили све околности и узроке који су довели до овог трагичног чина.

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Званични статистички подаци Министарства за ванредне ситуације указују на растућу забринутост. Само од јануара до маја прошле године забиљежено је 60 случајева падова дјеце са прозора.

У тим инцидентима петоро дјеце изгубило је живот на лицу мјеста, док је 55 хоспитализовано са тешким повредама.

Током читаве 2024. године надлежни су забиљежили укупно 196 сличних инцидената.

(Телеграф)

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Тагови :

Самоубиство

Астана

Казахстан

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