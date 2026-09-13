Скочила са прозора и пала на дјечија колица: Снимљена трагедија

Аутор:АТВ редакција
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Тешка трагедија потресла је град Астану у Казахстану, гдје је 27-годишња жена одузела себи живот скоком са 15. спрата зграде.
Према наводима локалних медија, жена је приликом пада пала директно на дјечија колица у којима се налазило двогодишње дијете. Од силине ударца, дијете је преминуло на лицу мјеста.
Полицијски органи покренули су истрагу како би расвијетлили све околности и узроке који су довели до овог трагичног чина.
Хроника
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Званични статистички подаци Министарства за ванредне ситуације указују на растућу забринутост. Само од јануара до маја прошле године забиљежено је 60 случајева падова дјеце са прозора.
У тим инцидентима петоро дјеце изгубило је живот на лицу мјеста, док је 55 хоспитализовано са тешким повредама.
Током читаве 2024. године надлежни су забиљежили укупно 196 сличних инцидената.
In Kazakhstan, a woman decided to take her own life: she jumped from the window of a high-rise building and fell onto a stroller.— NEXTA (@nexta_tv) September 12, 2026
There was a two-year-old child in it. Both died. pic.twitter.com/RRAZazuyvu
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