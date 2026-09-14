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Погледао кроз шпијунку па запуцао: Ево како је рањен држављанин БиХ

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14.09.2026 08:46

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Погледао кроз шпијунку па запуцао: Ево како је рањен држављанин БиХ
Фото: Танјуг/АП

Петар Гузијан (39), звани Мали Цунер, наводно је погледао кроз шпијунку прије него што је отворио врата и пуцао у свог пријатеља Бранка Б. (46), држављанина Босне и Херцеговине, а нови детаљи истраге откривају како је, према његовој верзији догађаја, дошло до рањавања у београдском насељу Алтина.

Како сазнаје "Телеграф", Бранко Б. је у суботу око 17.30 часова дошао до Гузијанове куће и позвонио на врата.

Гузијан је, према тим информацијама, прије отварања погледао кроз шпијунку, али наводно није препознао пријатеља који се налазио испред куће.

Потом је отворио врата и испалио хитац из ватреног оружја, погодивши Бранка у пред‌јелу груди.

Тек када је видио ко је погођен, Гузијан је, према наводима овог портала, схватио да је пуцао у свог пријатеља.

Позвао заједничког пријатеља

Након пуцњаве Гузијан је позвао њиховог заједничког пријатеља С. К, који је помогао да рањени Бранко буде пребачен у болницу.

Бранко Б. је одвезен у КБЦ "Земун", гд‌је је оперисан. Његово стање је након хируршке интервенције стабилизовано и налази се под љекарским надзором.

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Према новим информацијама, С. К. је током истраге дао исказ о догађајима који су претходили пуцњави и потврдио наводе о томе да је Гузијан прије отварања врата гледао кроз шпијунку.

Тврдња да Гузијан није препознао Бранка и да је до рањавања дошло сплетом околности, међутим, дио је верзије догађаја коју износе осумњичени и његова одбрана, а околности пуцњаве тек треба да буду утврђене у поступку.

Сам позвао полицију и предао се

Гузијан је након пуцњаве позвао полицију и пријавио да је ранио познаника, тврдећи да се све догодило случајно.

Касније је у пратњи адвоката дошао у полицијску станицу и предао се.

Полиција је пронашла и одузела пиштољ из којег је, како се сумња, испаљен хитац, а оружје је послато на балистичко вјештачење.

Иако Гузијан тврди да није намјеравао да рани пријатеља, Више јавно тужилаштво у Београду случај је иницијално квалификовало као покушај убиства.

Осумњиченом је одређено полицијско задржавање до 48 часова, након чега би требало да буде саслушан у тужилаштву.

Надимак га повезује с оцем и београдским подземљем

Петар Гузијан је син Јована Гузијана Цунера, једног од познатијих имена земунског подземља током деведесетих година. У медијским извјештајима Цунер је описиван као предводник старе земунске криминалне групе, прије успона такозваног земунског клана.

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Занимљиво је да се поријекло надимка "Цунер" у старијим текстовима повезује с његовом љубављу према голубовима. Према једној од верзија, надимак је добио по врсти голуба. Помињало се и да је држао неколико ауто-отпада те да је, осим голубова, волио аутомобиле.

Јован Гузијан убијен је 5. октобра 2002. године, када је имао 40 година. С његовим убиством касније су повезивани припадници земунског клана. У медијским извјештајима, позивајући се и на свједочења из поступака против припадника тог клана, наводило се да је ликвидација извршена по наређењу Душана Спасојевића, званог Шиптар.

Петар није једини његов син чије се име појављивало у црној хроници. Петров млађи брат Марко Гузијан такође је у медијима познат као Мали Цунер и годинама је повезиван с различитим кривичним случајевима.

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Тагови :

Пуцњава

Држављанин БиХ

Петар Гузијан

Србија

Земун

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