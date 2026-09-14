За 350 евра мјесечно у овој земљи живи као краљица: "Ручам за 1 евро, погледајте како је лијепо"

Аутор:АТВ редакција
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Британка Кејси направила је драматичан животни заокрет.
Ова медицинска сестра у марту 2023. одлучила је да годину дана путује свијетом. Након што је обишла десетак земаља, годину дана касније преломила је и изнајмила стан на Тајланду.
Међутим, 2025. поново је спаковала своје ствари и отиснула се на пут. Једна од дестинација био је и Вијетнам.
Иако је иницијално планирала да остане свега три недјеље, тамо је "заглавила" чак три мјесеца. Наиме, када је слетјела у Вијетнам, схватила је да у пасошу готово више нема мјеста за нове печате, па су јој у конзулату Уједињеног Краљевства рекли да мора да чека три мјесеца како би добила нови.
Изненадна промјена плана није је поколебала. Ова креаторка дигиталног садржаја за путовања открила је да се налази у прелијепој земљи са трошковима на којима би јој позавидели сви Европљани. У једном од ТикТок видеа описала је да се у Вијетнаму може сасвим пристојно становати за око 300 фунти мјесечно, односно приближно 350 евра.
"Да ли сте знали да можете живјети у Вијетнаму за мање од 300 фунти (око 345 евра) мејсечно? Да ли је тешко овдје наћи стан? Толико је много стамбених комплекса у мјесту Да Нанг, који се налазе одмах поред плаже. Имају базене на крововима, изгледају као да би требало да платите 1.000 до 2.000 фунти (око 1.150 до 2.300 евра). Али не. Ја сам тренутно на главној плажи у Да Нангу, погледајте како је лепо", говори у видеу.
Затим људима саветује да не траже смештај на Аирбнб-у.
@howtotravelfulltime How to stay in Vietnam for £300 per month! (I LOVE IT HERE) 🇻🇳 We’re currently in Da Nang, Vietnam and it is sooo beautiful here! #vietnam #danang #travel #southeastasia #asiatravel ♬ original sound - Casey ☀️ | Digital Nomad |
"Користите Фејсбук Маркетплејс јер можете добити стан за дословно пола цијене. Само им пошаљете поруку са датумима у којима планирате да боравите и пуно људи ће вам изнајмити стан из мјесеца у мјесец. Морате себи дати времена неких пар недјеља како бисте нашли стан који вам се свиђа. Ја плаћам 490 фунти (око 565 евра). Многи ми пишу да овдје можете становати за 150 фунти (око 175 евра) месечно. Ово је рај на земљи", поручује она.
Многе су изненадиле и цене хране. Наиме, Кејси је показала да је сендвич појела за 1 фунту, што би било око 1,17 евра. Западњачка храна је нешто скупља и кошта око 4 фунте, односно око 4,70 евра. За превоз, углавном користећи апликацију Граб, троши 20-ак фунти недјељно. На слободне активности попут спортске рекреације и излета троши додатних 30 фунти, пише Телеграф.
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