Хорор: Ивана се одмарала послије посла, а онда је извирио црни реп

Аутор:АТВ редакција
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Живот подстанарке Иване у прометној београдској улици претворио се у сцену из хорор филма када је, покушавајући да се опусти након напорног радног дана, доживјела шок у сопственој дневној соби.
Тишину је прекинуо необичан, туп ударац који је долазио директно из правца клима-уређаја.
Када је крајичком ока погледала ка апарату на зиду, приметила је нешто црно како сабласно вири кроз пластичне решетке. Престрављена и у потпуној неизвјесности да ли је у питању пацов, миш или чак неки гмизавац, девојка је у паници истрчала у ходник зграде и позвала комшију у помоћ. Комшија је брзо реаговао и уз пажљив маневар успио да извуче створење напоље.
Испоставило се да је ријеч о потпуно сасушеном мишу који се ту заглавио и угинуо. Додатна језа услиједила је тек када је ангажовани мајстор за климе дошао да провјери уређај, признајући престрављеној дјевојци да ово уопште није изолован случај и да београдски сервисери "свакодневно извлаче ствари у које људи не би повјеровали".
Необезбијеђени отвори у зиду представљају најчешћи пут од спољне до унутрашње јединице. Тај пут води кроз рупу кроз коју пролазе бакарне цеви и каблови. Уколико мајстори приликом уградње тај отвор не попуне детаљно пур пјеном или гипсом са обе стране, глодари имају отворен тунел право до ваше унутрашње климе.
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Спољна јединица као уточиште служи животињама током хладнијих и кишовитих мјесеци, јер компресор и кућиште пружају одличан заклон од временских неприлика. Мишеви, птице, па чак и слијепи мишеви ту радо праве гнијезда, одакле даље истражују кућне инсталације.
Цријево за кондензат је идеалан пут за инсекте, паукове и мање гуштере који пролазе кроз ребрасто цријево за одвод воде. Ово се дешава нарочито уколико је крај црева који виси напољу спуштен преблизу тла, високе траве или жбуња.
Танка пластика и широке решетке на спољним уређајима често остављају прорезе за вентилацију без икаквих додатних заштитних мрежица. Глодари који траже топлоту мотора туда се лако провуку, гдје се усљед рада вентилатора заглаве и угину, а клима затим тај непријатан мирис удувава директно у стан, преноси Телеграф.рс.
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