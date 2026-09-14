Зверев поручио мајци: Хвала ти што ниси дозволила да ме болест спута

Аутор:АТВ редакција
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Њемачки тенисер Александар Зверев није могао сакрити емоције након освајања титуле на УС Опену, другог гренд слем трофеја у каријери и другог у посљедња три мјесеца.
Након великог финала Зверев је најприје упутио ријечи подршке свом ривалу Бену Шелтону, истакавши да га види као
Њемачки тенисер потом се захвалио свом стручном штабу, нагласивши колико је труда и одрицања било потребно да би стигао до највећих успјеха у каријери.
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Најемотивнији тренутак услиједио је када је говорио о мајци, којој је посветио дио побједничког говора.
"Морам споменути најважнију особу у свом животу, своју мајку. Знам како јој је било када су јој љекари рекли да ће живот и спорт бити тешки за њеног сина јер му је са четири године дијагностициран дијабетес. Она је тада рекла: "Мој син ће бити шта год пожели. Ова болест нас неће спутати". Моја мајка је најважнија и најјача особа у мом животу", поручио је Зверев.
Освајањем УС Опена Зверев је заокружио годину из снова и потврдио статус једног од најбољих тенисера данашњице.
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