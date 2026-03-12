Рецепт који враћа у младост

Извор:
Информер
12.03.2026
13:33
Коментари:0
Искористите кисели купус који је остао од зимнице и претворите га у једноставно, али изузетно укусно јело са димљеном сланином које се припрема брзо.
Умјесто да кисели купус остане неискоришћен, лако може постати основа за топло и заситно јело које подсјећа на традиционалну домаћу кухињу.
Кувани кисели купус са димљеном сланином једно је од оних једноставних јела која не захтијевају много састојака ни компликовану припрему, а резултат је богат и пун укус. Димљена сланина даје купусу додатну арому и дубину, па јело постаје прави гурмански ужитак.
Економија
Стигле су прве јагоде: Шокантно, кисели купус их стигао са цијеном
Најбоље од свега је што се припрема релативно брзо, па је одличан избор када желите нешто домаће, топло и заситно без дугог стајања у кухињи.
500 г киселог купуса
1 главица црног лука
2 чена бијелог лука
150-200 г димљене сланине
1 кашичица мљевене слатке паприке
1 ловоров лист
У шерпи загрејте мало маслиновог уља, па додајте ситно сецкан црни лук и бијели лук, као и димљену сланину исечену на ситне коцкице. Све заједно динстајте неколико минута док лук не омекша, а сланина не пусти своју арому.
Кисели купус затим добро исперите под млазом хладне воде како бисте ублажили његову киселост. Након тога га додајте у шерпу са луком и сланином и све пажљиво промијешајте да се састојци сједине.
Савјети
Како зауставити кварење киселог купуса?
У купус убаците ловоров лист, мљевену паприку и мало бибера, па по потреби долијте мало воде и додајте тек прстохват соли. Поклопите шерпу и оставите да се јело крчка на лаганој ватри око пола сата, уз повремено мијешање и доливање мале количине воде ако је потребно.
Када купус омекша и сви укуси се лијепо повежу, јело је спремно за послуживање. Може се јести као самосталан оброк, али и као одличан прилог уз печено месо, на пример уз свињски врат из рерне.
Најновије
Најчитаније
16
07
16
03
15
51
15
47
15
44
Тренутно на програму