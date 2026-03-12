Logo
Рецепт који враћа у младост

Информер

12.03.2026

13:33

0
Кисели Купус
Фото: Youtube/ Najbolji domaći recepti

Искористите кисели купус који је остао од зимнице и претворите га у једноставно, али изузетно укусно јело са димљеном сланином које се припрема брзо.

Умјесто да кисели купус остане неискоришћен, лако може постати основа за топло и заситно јело које подсјећа на традиционалну домаћу кухињу.

Кувани кисели купус са димљеном сланином једно је од оних једноставних јела која не захтијевају много састојака ни компликовану припрему, а резултат је богат и пун укус. Димљена сланина даје купусу додатну арому и дубину, па јело постаје прави гурмански ужитак.

Најбоље од свега је што се припрема релативно брзо, па је одличан избор када желите нешто домаће, топло и заситно без дугог стајања у кухињи.

Састојци:

500 г киселог купуса

1 главица црног лука

2 чена бијелог лука

150-200 г димљене сланине

1 кашичица мљевене слатке паприке

1 ловоров лист

Припрема:

У шерпи загрејте мало маслиновог уља, па додајте ситно сецкан црни лук и бијели лук, као и димљену сланину исечену на ситне коцкице. Све заједно динстајте неколико минута док лук не омекша, а сланина не пусти своју арому.

Кисели купус затим добро исперите под млазом хладне воде како бисте ублажили његову киселост. Након тога га додајте у шерпу са луком и сланином и све пажљиво промијешајте да се састојци сједине.

У купус убаците ловоров лист, мљевену паприку и мало бибера, па по потреби долијте мало воде и додајте тек прстохват соли. Поклопите шерпу и оставите да се јело крчка на лаганој ватри око пола сата, уз повремено мијешање и доливање мале количине воде ако је потребно.

Када купус омекша и сви укуси се лијепо повежу, јело је спремно за послуживање. Може се јести као самосталан оброк, али и као одличан прилог уз печено месо, на пример уз свињски врат из рерне.

Тагови :

