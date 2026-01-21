Logo
Рјешење за преслан кисели купус: Ова намирница чини чуда

Извор:

Крстарица

21.01.2026

11:38

Рјешење за преслан кисели купус: Ова намирница чини чуда
Фото: Youtube/ screenshot/ Add, Mix, Bake!

Ако вам је преслан кисели купус немојте да бринете, рјешење постоји.

Чести узроци пресољавања

Често дешава да се пресоли приликом кисељења. Ако вам је преслан кисели купус убаците у буре неколико комада овог поврћа и проблем нестаје.

Хитна помоћ

Приликом кисељења купуса додаје се со али се често дешава да се претјера. У таквим ситуацијама већина домаћица хладном водом испира листове купуса прије припреме сарме или подварка како би се ријешила вишка соли.

Има и оних који стављају очишћен кромпир у кацу са киселим купусом како би покупио вишак соли. Проблем је што кромпир со скупља приликом кувања па ако га ставите сировог мало тога ћете ријешити.

Савјет искусних домаћица

Али, без бриге рјешење за сувише преслан кисели купус постоји. Ако сте пресолили кисели купус, како савјетују искусне домаћице, довољно је да у кацу са купусом убаците шаргарепу и зелени парадајз који ће апсорбовати вишак соли из расола и киселог купуса.

У зависности од величине бурета или каце односно количине киселог купуса потребно је додати око 2 кг очишћене шаргарепе. Такође и исто толико опраног зеленог парадајза који треба да се избуши виљушком како би лакше упио вишак соли из бурета.

Уколико ни ово не помогне, увијек вам остаје добри, стари начин испирања листова купуса у хладној води која ће извући вишак соли. Овај поступак понављате све док не добијете оптимално слан укус киселог купуса.

Савјети за припрему сарме

Такође, поведите рачуна колико соли и зачина додајете у мљевено месо.

То имајте у виду јер ће пиринач из фила за сарму такође упити дио вишка соли

kiseli kupus

Зимница

