Само један састојак из кухиње враћа бијелом вешу сјај

Одржавање бијелог веша често зна бити изазов, посебно када се појаве тврдокорне мрље или веш изгуби свјежину.
Срећом, постоје природни начини који помажу да ваш бијели веш поново заблиста, а притом не користите агресивне хемијске избјељиваче.
Један од одличних кухињских савезника је прашак за пециво.
Додајте три до четири кашике прашка у врелу воду и потопите веш у такав раствор око пола сата. Овај поступак помаже у уклањању тврдокорних мрља, али и неутралисању непријатних мириса. Након тога веш можете опрати у машини за прање веша по уобичајеном програму, а сушење на сунцу додатно ће га освјежити.
Још један природни избјељивач је сирће. Након намакања веша у води у коју сте додали сирће, оперите га у машини као и обично. Овај метод је посебно њежан и ефикасан за осјетљиве материјале, али и за свакодневни бијели веш.
Такође, лимунов сок може бити одличан савезник. У посуду за прање додајте врелу воду и шољу сирћета, а по жељи додајте и сок од лимуна. Веш потопите у овај раствор најмање 45 минута прије прања. Ова комбинација природних састојака помаже да бијели веш остане свјеж и свијетао.
Примјеном ових једноставних трикова ваш веш може изгледати као нов, без употребе агресивних хемикалија, а истовремено ћете очувати осјетљиве тканине.
