Само један састојак из кухиње враћа бијелом вешу сјај

Извор:

Агенције

20.01.2026

13:56

Одржавање бијелог веша често зна бити изазов, посебно када се појаве тврдокорне мрље или веш изгуби свјежину.

Срећом, постоје природни начини који помажу да ваш бијели веш поново заблиста, а притом не користите агресивне хемијске избјељиваче.

Један од одличних кухињских савезника је прашак за пециво.

Додајте три до четири кашике прашка у врелу воду и потопите веш у такав раствор око пола сата. Овај поступак помаже у уклањању тврдокорних мрља, али и неутралисању непријатних мириса. Након тога веш можете опрати у машини за прање веша по уобичајеном програму, а сушење на сунцу додатно ће га освјежити.

Још један природни избјељивач је сирће. Након намакања веша у води у коју сте додали сирће, оперите га у машини као и обично. Овај метод је посебно њежан и ефикасан за осјетљиве материјале, али и за свакодневни бијели веш.

Такође, лимунов сок може бити одличан савезник. У посуду за прање додајте врелу воду и шољу сирћета, а по жељи додајте и сок од лимуна. Веш потопите у овај раствор најмање 45 минута прије прања. Ова комбинација природних састојака помаже да бијели веш остане свјеж и свијетао.

Примјеном ових једноставних трикова ваш веш може изгледати као нов, без употребе агресивних хемикалија, а истовремено ћете очувати осјетљиве тканине.

