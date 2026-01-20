Синер: Жао ми је што пролазим даље на овакав начин

20.01.2026
14:32
Коментари:0
Италијански тенисер Јаник Синер изјавио је данас у Мелбурну да је сретан због пласмана у друго коло Аустралијан опена.
Синер се пласирао у друго коло првог гренд слем турнира у сезони, пошто му је Француз Иго Гастон због повреде предао меч при резултату 6:2, 6:1.
"Видио сам да не сервира најбоље, нарочито у другом сету. Жао ми је што пролазим даље на овакав начин, јер је он веома талентован играч са сјајним осјећајем за лопту. Знао сам да морам да будем веома агресиван. Сретан сам што сам се пласирао у друго коло, што сам се вратио на мјесто које посебно цијеним... али то није начин на који сам желио да побиједим у овом дуелу", рекао је Синер послије меча.
Италијански тенисер је одговорио на питање како се припремао за нову сезону.
"Прво мало одмора и времена са породицом и људима које волим. Затим много рада у теретани како бих био спреман за дуге мечеве. Комбиновао сам рад на терену и у теретани ујутру и поподне, али су ми, срећом, понекад давали и слободан дан", истакао је Синер, који брани титулу на Аустралијан опену.
Синер ће у другом колу турнира у Мелбурну играти против Аустралијанца Џејмса Дакворта.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму