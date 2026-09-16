Logo

Избјегните колапс: Радови затворили улицу у Бањалуци

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
16.09.2026 14:15

Коментари:

0
Асфалтирање код Студентског центра у Бањалуци
Фото: АТВ

Због радова на асфалтирању улице код Студентског центра "Никола Тесла" затворена је саобраћајница, због чега се апелује на возаче да избјегавају ову дионицу.

Ријеч је о дијелу улице према кружном току код Шкорпиона.

Машине су на терену и активно раде на асфалтирању, а улица је затворена за возила.

Возачи се позивају на опрез и да користе алтернативне саобраћајнице како би се избјегле гужве које су у посљедње вријеме учестале у свим дијеловима града.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Бањалука

саобраћај

Коментари (0)

Више из рубрике

Пањем закрпили рупу

Бања Лука

Мјештани бањалучког насеља пањем закрпили рупу

5 ч

3
"Рупа на рупи, кратери уништавају аута" : Пут од Драгочаја до Мотика у катастрофалном стању, Град ћути

Бања Лука

"Рупа на рупи, кратери уништавају аута" : Пут од Драгочаја до Мотика у катастрофалном стању, Град ћути

8 ч

2
Струја

Бања Лука

Бројна искључења струје у Бањалуци: Ова насеља и улице данас остају без напајања

9 ч

0
Аутом улетио у пјешачку зону у Бањалуци

Бања Лука

Пало хапшење у Бањалуци: Огласила се полиција о дивљању на пјешачкој стази

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

50

Земљотрес јачине пет степени погодио Филипине

16

45

Драма на мору у Грчкој: Мушкарац (29) без свијести и пулса извучен из воде

16

41

Пуцао на полицију и себе након насиља у породици, добио 7 година

16

40

Ријешена мистерија стара 178 година: Да ли је и зашто воз каснио 16 минута 18. октобра 1841?

16

35

АИ би могао да нас убије до краја деценије? Алтман: "Имате право да се плашите"

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима