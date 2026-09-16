Избјегните колапс: Радови затворили улицу у Бањалуци

Због радова на асфалтирању улице код Студентског центра "Никола Тесла" затворена је саобраћајница, због чега се апелује на возаче да избјегавају ову дионицу.

Ријеч је о дијелу улице према кружном току код Шкорпиона.

Машине су на терену и активно раде на асфалтирању, а улица је затворена за возила.

Возачи се позивају на опрез и да користе алтернативне саобраћајнице како би се избјегле гужве које су у посљедње вријеме учестале у свим дијеловима града.