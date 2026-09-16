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Тијело жене извучено из мора у Хрватској

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16.09.2026 15:06

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Море чине водене масе на површини Земље просјечно једнаких физичких и хемијских својстава, које су у међусобној вези. Море је велико тијело морске воде које је дијелом или у потпуности окружено копном.
Фото: pexels/Ray Bilcliff

Беживотно тијело старије жене извучено је јутрос из мора на подручју острва Вир.

Према првим информацијама, жена се удавила. Полицијски службеници су стигли на лице мјеста и спроводе истрагу како би утврдили све околности њене смрти.

Више информација требало би да буде познато након завршетка истраге, пише Задарски лист.

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Тагови :

Полиција

Хрватска

беживотно тијело

Острво Вир

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