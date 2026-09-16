Тијело жене извучено из мора у Хрватској

Аутор:АТВ редакција
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Беживотно тијело старије жене извучено је јутрос из мора на подручју острва Вир.
Према првим информацијама, жена се удавила. Полицијски службеници су стигли на лице мјеста и спроводе истрагу како би утврдили све околности њене смрти.
Више информација требало би да буде познато након завршетка истраге, пише Задарски лист.
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