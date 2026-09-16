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Родитељи закопали тијела своје дјеце у дворишту: Стигле пресуде у случају који је шокирао јавност

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16.09.2026 10:25

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Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Фото: МУП Хрватске

Жупанијско државно тужилаштво у Вараждину жалило се на првостепену пресуду којом су 40-годишњи мушкарац и 35-годишња жена осуђени на по 17 година затвора због кршења права троје дјеце, од којих је двоје преминуло.

Тужилаштво сматра да су казне преблаге и тражи да им буду изречене дуже затворске казне.

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Жупанијски суд у Вараждину прогласио их је кривима за сва кривична дјела која су им стављена на терет. Утврђено је да су од јула 2020. до децембра 2024. године, у Љубљу Калничком код Новог Марофа, тешко кршили права троје дјеце.

Обоје су осуђени за два кривична дјела повреде права дјетета са смртном посљедицом и једно кривично дјело повреде права дјетета. Изречене су им јединствене казне од по 17 година затвора.

Тужилаштво: Казне су преблаге

Државно тужилаштво у жалби наводи да такве казне не одговарају тежини почињених дјела. Као разлоге за строже кажњавање истиче врсту и тежину кривичних дјела, начин на који су почињена, њихов број и дуготрајност, као и трагичне посљедице.

Од вишег суда траже да родитељима изрекне дуже затворске казне.

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Пресуда из јуна још није правоснажна. Након њеног изрицања, обоје оптужених остало је у истражном затвору.

Случај је откривен у јесен 2024. године, када су у Љубљу Калничком код Новог Марофа, у дворишту породичне куће, пронађена тијела двије бебе старе око годину дана. Треће дијете из породице збринуо је Центар за социјални рад.

Породица живјела изоловано

Родитељи су ухапшени након проналаска тијела. Министар унутрашњих послова Хрватске Давор Божиновић тада је рекао да су порођаји очигледно обављени код куће и да дјеца нису била уписана у регистре и матичне књиге.

Надлежне институције до откривања случаја нису ни знале за њихово постојање. Породица је живјела изоловано, а према раније објављеним информацијама, дјецу нису водили код љекара.

Мушкарац је сарађивао са "Организацијом Одбране Здравља", чије су интернет странице промовисале различите облике такозваног природног лијечења.

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Жупанијски суд у Вараждину у јуну је утврдио кривицу оба родитеља за сва три кривична дјела. Тужилаштво сада тражи да им казне од по 17 година затвора буду повећане.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Хрватска

Убиство

пресуда

Дјеца

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