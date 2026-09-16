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Незгода на путу Зворник-Бијељина: Жестоко се сударили "БМВ" и "мерцедес"

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16.09.2026 09:26

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Полиција МУП РС Бањалука
Фото: ATV

Једна особа повријеђена је у саобраћајној незгоди која се јуче догодила на магистралном путу Зворник-Бијељина, у мјесту Челопек.

До незгоде је дошло око једанаест часова и педесет пет минута, а у судару су учествовали путничко возило марке "БМВ", којим је управљало лице иницијала М.М. из Милића, и "мерцедес", за чијим је воланом био Р.Ј. из Бијељине.

У возилу "мерцедес" на мјесту сувозача налазило се лице иницијала Б.Ј., такође из Бијељине, којем је због задобијених повреда медицинска помоћ указана у Јавној здравственој установи Болница Зворник.

"Лицу Б.Ј. су у болници констатоване лаке тјелесне повреде", потврђено је из ПУ Зворник.

Увиђај на мјесту несреће извршили су полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја Зворник.

Против возача "мерцедеса" Р.Ј. слиједи покретање прекршајног поступка.

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Тагови :

ПУ Зворник

Саобраћајна незгода

удес

судар

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