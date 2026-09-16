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Додик се састаје са Нетанјахуом: Српска гради пријатељства и партнерства

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16.09.2026 14:55

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Додик се састаје са Нетанјахуом: Српска гради пријатељства и партнерства

Република Српска гради пријатељства и партнерства са свима који нас поштују и који у нама виде поузданог партнера, написао је предсједник СНСД-а Милорад Додик на мрежи Икс уочи састанка са премијером Израела Бењамином Нетанјахуом.

Додик и вршилац дужности директора Канцеларије за међународну сарадњу Републике Српске Ана Тришић Бабић отпутовали су за Тел Авив, гдје је сутра планиран састанак са премијером Државе Израел Бењамином Нетанијахуом.

"Сутра се састајем с премијером Државе Израел Бењамином Нетанијахуом , с којим ћу разговарати о даљем јачању односа и финализацији договора о конкретним привредним пројектима, као и о унапређењу културне и научне сарадње, посебно сарадње наших универзитета", написао је Додик на Икс-у.

Поручио је да Република Српска гради пријатељства и партнерства са свима који ју поштују и који у њој виде поузданог партнера.

"Желимо да та пријатељства претварамо у конкретне пројекте, инвестиције, размјену знања и нове могућности за Српску", написао је Додик.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Бењамин Нетанјаху

Милорад Додик

Израел

Састанак

Коментари (11)

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