Додик се састаје са Нетанјахуом: Српска гради пријатељства и партнерства

Аутор:АТВ редакција
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Република Српска гради пријатељства и партнерства са свима који нас поштују и који у нама виде поузданог партнера, написао је предсједник СНСД-а Милорад Додик на мрежи Икс уочи састанка са премијером Израела Бењамином Нетанјахуом.
Додик и вршилац дужности директора Канцеларије за међународну сарадњу Републике Српске Ана Тришић Бабић отпутовали су за Тел Авив, гдје је сутра планиран састанак са премијером Државе Израел Бењамином Нетанијахуом.
"Сутра се састајем с премијером Државе Израел Бењамином Нетанијахуом , с којим ћу разговарати о даљем јачању односа и финализацији договора о конкретним привредним пројектима, као и о унапређењу културне и научне сарадње, посебно сарадње наших универзитета", написао је Додик на Икс-у.
Поново у Атини, на путу за Тел Авив.— Милорад Додик (@MiloradDodik) September 16, 2026
Сутра се састајем с премијером Државе Израел Бењамином Нетањахуом @netanyahu , с којим ћу разговарати о даљем јачању односа и финализацији договора о конкретним привредним пројектима, као и о унапређењу културне и научне сарадње, посебно… pic.twitter.com/NlSfnj6kwr
Поручио је да Република Српска гради пријатељства и партнерства са свима који ју поштују и који у њој виде поузданог партнера.
"Желимо да та пријатељства претварамо у конкретне пројекте, инвестиције, размјену знања и нове могућности за Српску", написао је Додик.
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