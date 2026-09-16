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Минић са Зулуетом: Кључно да се испоштује легитимна воља бирача

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16.09.2026 14:46

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Минић са Зулуетом
Фото: Уступљена фотографија

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић разговарао је данас у Бањалуци са шефицом посматрачке мисије ОЕБС-а Таном де Зулуета.

Током састанка, премијер Минић изразио је наду да ће предстојећи општи избори протећи у фер и поштеној атмосфери, те указао да институције Републике Српске, кроз логистичку припрему, у пуном капацитету подржавају изборни процес.

Премијер Минић пренио је шефици Мисије ОЕБС-а да очекују мирне и достојанствене изборе и да је кључна ствар да се, кроз изборни процес, испоштује легитимна воља бирача.

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Тагови :

Саво Минић

Избори 2026

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