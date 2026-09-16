Неочекиван сусрет у Атини: Додик се срео са Фурнијеом

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник СНСД-а Милорад Додик састао се са некадашњим НБА играчем, а сада чланом Олимпијакоса Еваном Фурнијеом.
Додик је навео да се са Фурнијеом срео на аеродрому у Атини, пред пут за Израел, наводећи да је то био лијеп и неочекиван сусрет.
"Велики играч, огромна каријера, НБА, репрезентација Француске, олимпијске медаље, а у разговору потпуно једноставан и непосредан човјек. Посебно ми је било драго да сретнем некога ко је толико тога прошао у врхунском спорту, а и даље на терену приказује љубав према кошарци и ону дјечачку радост због игре", објавио је Додик на "Иксу".
Пред пут за Израел, на аеродрому у Атини, један лијеп и неочекиван сусрет с Еваном Фурнијеом.— Милорад Додик (@MiloradDodik) September 16, 2026
Велики играч, огромна каријера, НБА, репрезентација Француске, олимпијске медаље, а у разговору потпуно једноставан и непосредан човјек. Посебно ми је било драго да сретнем некога ко је… pic.twitter.com/DlPEecBF2b
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