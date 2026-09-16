Цвијановић поручила Тривићевој: Научи процедуре

Аутор:АТВ редакција
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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић огласила се поводом изјава предсједнице Народног фронта Јелене Тривић те јој поручила да се прво упозна са процедурама прије него што иступи у јавност.
"Научи процедуре, па онда причај. У супротном, све је трабуњање. Успут, објасни народу како на дневни ред долази тачка за коју двоје гласа ПРОТИВ, а једно ЗА да се уврсти у дневни ред. Промијени савјетодавца, ако то што причаш није испало од твоје памети, написала је Цвијановићева на друштвеној мрежи Икс.
Научи процедуре, па онда причај. У супротном, све је трабуњање. Успут, објасни народу како на дневни ред долази тачка за коју двоје гласа ПРОТИВ, а једно ЗА да се уврсти у дневни ред. Промијени савјетодавца, ако то што причаш није испало од твоје памети. https://t.co/Hbc3hIxdHL— Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) September 16, 2026
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