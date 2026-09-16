Logo

Цвијановић поручила Тривићевој: Научи процедуре

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
16.09.2026 14:37

Коментари:

7
Жељка Цвијановић, српски члан Предсједништва БиХ
Фото: ATV

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић огласила се поводом изјава предсједнице Народног фронта Јелене Тривић те јој поручила да се прво упозна са процедурама прије него што иступи у јавност.

"Научи процедуре, па онда причај. У супротном, све је трабуњање. Успут, објасни народу како на дневни ред долази тачка за коју двоје гласа ПРОТИВ, а једно ЗА да се уврсти у дневни ред. Промијени савјетодавца, ако то што причаш није испало од твоје памети, написала је Цвијановићева на друштвеној мрежи Икс.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Жељка Цвијановић

Јелена Тривић

Вето

Народна скупштина Републике Српске

Коментари (7)

Више из рубрике

Горан Селак, министар правде Републике Српске

Република Српска

Селак о пресуди Тачију: Ново изругивање правди и понижење српских жртава

2 ч

1
Игор Црнадак, био је дио тима „Будућност Европе” у којем је играо и Хашим Тачи

Република Српска

Ко је из Републике Српске играо фудбал са Хашимом Тачијем?

2 ч

8
Јавна установа Воде Српске.

Република Српска

Почињу хитни радови на заштити насеља Доњи Мађир

3 ч

0
српски делегат у Дому народа ПС БиХ Радован Ковачевић

Република Српска

Ковачевић: Вукановићу, лажеш и у своје лажи увлачиш чак и сопствену породицу

3 ч

8

  • Најновије

  • Најчитаније

16

50

Земљотрес јачине пет степени погодио Филипине

16

45

Драма на мору у Грчкој: Мушкарац (29) без свијести и пулса извучен из воде

16

41

Пуцао на полицију и себе након насиља у породици, добио 7 година

16

40

Ријешена мистерија стара 178 година: Да ли је и зашто воз каснио 16 минута 18. октобра 1841?

16

35

АИ би могао да нас убије до краја деценије? Алтман: "Имате право да се плашите"

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима