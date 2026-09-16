Ко је из Републике Српске играо фудбал са Хашимом Тачијем?

Аутор:АТВ редакција
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Хашим Тачи осуђен је за ратне злочине на 25 година затвора, а 2015. године политичар из Републике Српске играо је фудбал са њим.
Тадашњи министар иностраних послова БиХ, Игор Црнадак, био је дио тима „Будућност Европе” у којем је играо и Тачи, који је у то вријеме био колега по функцији Игора Црнатка, преноси Фактор магазин.
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