Logo

Ко је из Републике Српске играо фудбал са Хашимом Тачијем?

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
16.09.2026 14:00

Коментари:

8
Игор Црнадак, био је дио тима „Будућност Европе” у којем је играо и Хашим Тачи
Фото: Tanjug/Screenshot

Хашим Тачи осуђен је за ратне злочине на 25 година затвора, а 2015. године политичар из Републике Српске играо је фудбал са њим.

Тадашњи министар иностраних послова БиХ, Игор Црнадак, био је дио тима „Будућност Европе” у којем је играо и Тачи, који је у то вријеме био колега по функцији Игора Црнатка, преноси Фактор магазин.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Игор Црнадак

Хашим Тачи

Хашим Тачи пресуда

Пресуда Тачију

Коментари (8)

Више из рубрике

Јавна установа Воде Српске.

Република Српска

Почињу хитни радови на заштити насеља Доњи Мађир

3 ч

0
српски делегат у Дому народа ПС БиХ Радован Ковачевић

Република Српска

Ковачевић: Вукановићу, лажеш и у своје лажи увлачиш чак и сопствену породицу

3 ч

8
Додик: Више не постоји нико ко не уважава ставове Српске

Република Српска

Додик: Више не постоји нико ко не уважава ставове Српске

3 ч

3
Срђан Мазалица

Република Српска

Mазалица поручио Tривићевој: За озбиљну политику није довољно викнути "вето"

3 ч

6

  • Најновије

  • Најчитаније

16

50

Земљотрес јачине пет степени погодио Филипине

16

45

Драма на мору у Грчкој: Мушкарац (29) без свијести и пулса извучен из воде

16

41

Пуцао на полицију и себе након насиља у породици, добио 7 година

16

40

Ријешена мистерија стара 178 година: Да ли је и зашто воз каснио 16 минута 18. октобра 1841?

16

35

АИ би могао да нас убије до краја деценије? Алтман: "Имате право да се плашите"

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима