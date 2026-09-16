Ужас у дворишту школе: Ученик (15) претукао другог ђака (13)

Аутор:АТВ редакција
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Из Управе полиције МУП-а Тузланског кантона потврђено је да је у једном школи у Тузли дошло до обрачуна ђака.
Наиме, догађај се десио прије два дана, а све је пријављено ПС Центар јуче.
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Наиме, петнаестогодишњак у дворишту једне школе у Тузли задобио је повреде од стране тринестогодишњака, ученика исте школе.
- Због задобијених повреда петнаестогодишњак је затражио медицинску помоћ у ЈЗУ УКЦ Тузла, а након пружања помоћи отпуштен је на кућно лијечење. О догађају је одмах упознат дежурни тужилац Тужилаштва ТК, према чијим упутама истражиоци ОКП ПУ Тузла предузимају све потребне радње у циљу расвјетљавања и документовања пријављеног догађаја.
Управа полиције МУП ТК у складу са одредбама Закона о заштити и поступању са дјецом и малољетницима у кривичном поступку ФБиХ није у могућности износити више информација у конкретном случају - навели су из МУП-а ТК.
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Подсјећамо, недавно је у једној школи у Тузли малољетница ножем избола друге двије дјевочице, а након чега јој је одређен притвор.
(Аваз)
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