У саобраћајној несрећи тешко повријеђена држављанка Чешке

Аутор:АТВ редакција
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Држављанка Чешке С. П, која је управљала мотоциклом "хонда", тешко је повријеђена у судару са аутомобилом на подручју Источног Сарајева.
Аутомобилом "голф" јуче је управљало лице Б. В. са Пала, против кога ће Окружном јавном тужилаштву бити достављен извјештај о почињеном кривичном дјелу угрожавање јавног саобраћаја, саопштено је из Полицијске управе Источно Сарајево.
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О свему је обавијештено Окружно јавно тужилаштво Источно Сарајево и у току је рад на расвјетљавању кривичног дјела.
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