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У саобраћајној несрећи тешко повријеђена држављанка Чешке

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16.09.2026 13:03

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Полиција МУП РС Бањалука
Фото: ATV

Држављанка Чешке С. П, која је управљала мотоциклом "хонда", тешко је повријеђена у судару са аутомобилом на подручју Источног Сарајева.

Аутомобилом "голф" јуче је управљало лице Б. В. са Пала, против кога ће Окружном јавном тужилаштву бити достављен извјештај о почињеном кривичном дјелу угрожавање јавног саобраћаја, саопштено је из Полицијске управе Источно Сарајево.

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О свему је обавијештено Окружно јавно тужилаштво Источно Сарајево и у току је рад на расвјетљавању кривичног дјела.

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Тагови :

Источно Сарајево

ПУ Источно Сарајево

Саобраћајна несрећа

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