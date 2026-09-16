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Mазалица поручио Tривићевој: За озбиљну политику није довољно викнути "вето"

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16.09.2026 12:54

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Срђан Мазалица
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Тривић би морала прво да научи како функционише институција о којој говори, изјавио је шеф Клуба посланика СНСД-а у Народној скупштини Републике Српске Срђан Мазалица.

Реагујући на њену изјаву да српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић, како каже, мора да искористи вето и заустави Елмедина Конаковића у протјеривању српских званичника и дипломата из Сарајева, Мазалица је у изјави за Срну појаснио Тривићевој да се вето не улаже на најаву, иницијативу, тачку дневног реда или на оно што би Конаковић могао да уради.

"Вето постоји тек када Предсједништво БиХ донесе одлуку, а српски члан буде прегласан. Тада ту конкретну одлуку може прогласити деструктивном по витални интерес Републике Српске и упутити је Народној скупштини", нагласио је Мазалица.

Ако Жељка Цвијановић предложи закључке којима се осуђују или оспоравају Конаковићеви поступци, а друга два члана гласају против, указао је Мазалица, нема одлуке Предсједништва против које се може уложити вето.

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"Не може се ветом поништити туђи глас 'против'", истакао је Мазалица објаснивши Тривићевој процедуре у Предсједништву БиХ и одредбе Устава БиХ.

Он је навео да вето није чаробни штапић који се извади кад неко у Сарајеву уради нешто што се нама у Републици Српској не свиђа, већ прецизан уставни механизам.

Мазалица је указао да за озбиљну политику није довољно викнути "вето" - треба прочитати Устав.

"Жалосно је да једна 'професорица' доводи себе у ситуацију да јој се морају цртати основне ствари у политици. Док је била посланик, могла је прочитати и разумјети ове процедуре кад је тадашњи српски члан Предсједништва БиХ Милорад Додик улагао вето, али она је тад само размишљала како да буде против, без удубљивања у материју и размишљања о интересима Републике Српске", истакао је Мазалица, преноси Срна.

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Тагови :

Срђан Мазалица

Народна скупштина Републике Српске

Јелена Тривић

Елмедин Конаковић

Коментари (6)

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