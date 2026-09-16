Додик о пресуди у Хагу: Казна Тачију је карикатура правде за злочине над Србима

Аутор:АТВ редакција
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Казна која је изречена Хашиму Тачију и осталима је карикатура правде, која служи да релативизује злочине против Срба и амнестира тероризам такозване ОВК, истакао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.
Додик је у објави на друштвеној мрежи Икс поручио да је срамотно то што системско убијање Срба на Косову и Метохији није оквалификовано као ратни злочин против човјечности.
"Испада да су страдали као успутни пролазници. Тачи је био идеолог и вођа терористичке организације, директни извршилац и наредбодавац", нагласио је Додик и додао да је све то пренебрегнуто.
Казна која је изречена Тачију и осталима је карикатура правде, која служи да релативизује злочине против Срба и амнестира тероризам тзв. ОВК.— Милорад Додик (@MiloradDodik) September 16, 2026
Срамотно је да системско убијање Срба на КиМ није оквалификовано као ратни злочин против човјечности, већ испада да су страдали као…
Додик је поручио да је јасно да у Хагу нема права ни правде, нити поштовања и сажаљења према српским жртвама.
"Чињеница да је суђење одржано 25 година након почињених злочина, говори да је намјера била да се ти злочини прикрију", закључио је Додик.
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