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Додик о пресуди у Хагу: Казна Тачију је карикатура правде за злочине над Србима

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16.09.2026 12:34

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предсједник СНСД-а Милорад Додик
Фото: ATV

Казна која је изречена Хашиму Тачију и осталима је карикатура правде, која служи да релативизује злочине против Срба и амнестира тероризам такозване ОВК, истакао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.

Додик је у објави на друштвеној мрежи Икс поручио да је срамотно то што системско убијање Срба на Косову и Метохији није оквалификовано као ратни злочин против човјечности.

"Испада да су страдали као успутни пролазници. Тачи је био идеолог и вођа терористичке организације, директни извршилац и наредбодавац", нагласио је Додик и додао да је све то пренебрегнуто.

Додик је поручио да је јасно да у Хагу нема права ни правде, нити поштовања и сажаљења према српским жртвама.

"Чињеница да је суђење одржано 25 година након почињених злочина, говори да је намјера била да се ти злочини прикрију", закључио је Додик.

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Тагови :

Милорад Додик

Република Српска

Хашим Тачи

Хашим Тачи пресуда

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