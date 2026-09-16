Logo

УЗНЕМИРУЈУЋЕ! Ужас у преносу уживо: Срушио се хеликоптер, троје страдалих

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
16.09.2026 14:21

Коментари:

0
Хеликоптер
Фото: Pexels

Новинарка Елијана Морено и пилот Џорџ Марчинив страдали су када се хеликоптер америчке ТВ НБЦ4 срушио током извјештавања у Лос Анђелесу.

Хеликоптер НБЦ4 срушио се током преноса уживо у Лос Анђелесу, а у несрећи су погинули новинарка Ели Морено, пилот и пјешак на земљи.

У несрећи је страдао и пјешак на земљи, док је летјелица претходно извјештавала о саобраћајној несрећи.

Хеликоптер је нагло изгубио висину, ударио у земљу и изазвао пожар који је захватио олупину и паркирана возила.

Трагична несрећа у насељу Чатсворт на подручју Лос Анђелеса однијела је три живота када се хеликоптер америчке медијске куће НБЦ4 срушио у уторак увече.

У летјелици су се налазили новинарка Елијана „Ели” Морено и пилот Џорџ Марчинив.

Посљедњи минути лета хеликоптера телевизије КНБЦ пренесени су уживо у програму те станице.

Упозоравамо да снимак може бити узнемирујући.

Извјештавали о саобраћајци, па услиједио пад

Прије несреће, хеликоптер „NewsChopper4” лебдио је изнад улице Нордоф, одакле је посада извјештавала о тешком удесу у којем је учествовао аутобус градског превоза.

Из за сада непознатих разлога, летјелица је нагло изгубила висину и ударила у земљу, након чега је избио пожар који је потпуно прогутао олупину и запалио неколико паркираних возила.

Асфалтирање код Студентског центра у Бањалуци

Бања Лука

Избјегните колапс: Радови затворили улицу у Бањалуци

Ватрогасне екипе су убрзо стигле на терен, а према подацима Ватрогасне службе Лос Анђелеса, међу погинулима је и пјешак који се у тренутку пада затекао у близини.

Вијест о паду летјелице потврдила је и сама телевизијска станица током програма уживо.

„Изгубили смо контакт са нашим колегама”, изјавила је кроз сузе дугогодишња водитељка НБЦ4, Колин Вилијамс, док су у програму приказивани снимци са мјеста несреће.

У заједничком саопштењу медијских кућа НБЦ4 и Телемундо 52 наводи се:

„Са дубоком тугом потврђујемо да је хеликоптер ангажован на извјештавању из ваздуха за НБЦ4 и Телемундо 52 учествовао у несрећи са смртним исходом у уторак увече у Лос Анђелесу. Изражавамо најдубље саучешће породицама, пријатељима и колегама страдалих.”

Елијана Морено препознатљиво лице, Џорџ искусан пилот

Елијана Морено била је једно од најпрепознатљивијих лица ваздушног новинарства у регији, гдје је радила још од 2010. године, а на друштвеним мрежама била је позната под надимком „Ели ин д хели”.

Након што је дипломирала новинарство и политичке науке на Универзитету Чапман, каријеру је градила на станицама КЦАЛ 9 и КЦБС 2, да би се око 2018. године придружила тиму НБЦ4.

Током летова обављала је улоге репортерке, сниматељке и уреднице, покривајући полицијске потјере, пожаре и кључне градске вијести.

Пилот Џорџ Марчинив био је изузетно искусан ваздухопловац са више од 14.000 сати налета у хеликоптерима, преноси Њујорк пост.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Хеликоптер

несрећа

пад хеликоптера

погинули

Коментари (0)

Више из рубрике

Ајкуле или морски пси (Selachimorpha) су кичмењаци из групе рушљориба (риба са хрскавичавим скелетом, Chondrichthyes).

Свијет

Пакао на рајском острву: Ајкула искасапила жену док је пливала са делфинима

3 ч

0
Дјечак држи џојстик и игра игрице

Свијет

Дјечак због игрица скинуо са очеве картице цијело богатство

3 ч

0
Руски министар спољних послова Сергеј Лавров разговарао је са надбискупом Полом Ричардом Галагером, секретаром за односе са државама Свете столице, у вили Зинаиде Морозове у Москви, у уторак, 25. августа 2026. године.

Свијет

Лавров: Ако Европа нападне Русију, рат ће бити кратак

3 ч

0
Хаос у Хагу након изрицања пресуде вођама ОВК

Свијет

Хаос у Хагу након пресуде: Присталице Тачија и осталих скакали по полицијским возилима

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

50

Земљотрес јачине пет степени погодио Филипине

16

45

Драма на мору у Грчкој: Мушкарац (29) без свијести и пулса извучен из воде

16

41

Пуцао на полицију и себе након насиља у породици, добио 7 година

16

40

Ријешена мистерија стара 178 година: Да ли је и зашто воз каснио 16 минута 18. октобра 1841?

16

35

АИ би могао да нас убије до краја деценије? Алтман: "Имате право да се плашите"

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима