УЗНЕМИРУЈУЋЕ! Ужас у преносу уживо: Срушио се хеликоптер, троје страдалих

Аутор:АТВ редакција
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Новинарка Елијана Морено и пилот Џорџ Марчинив страдали су када се хеликоптер америчке ТВ НБЦ4 срушио током извјештавања у Лос Анђелесу.
Хеликоптер НБЦ4 срушио се током преноса уживо у Лос Анђелесу, а у несрећи су погинули новинарка Ели Морено, пилот и пјешак на земљи.
У несрећи је страдао и пјешак на земљи, док је летјелица претходно извјештавала о саобраћајној несрећи.
Хеликоптер је нагло изгубио висину, ударио у земљу и изазвао пожар који је захватио олупину и паркирана возила.
Трагична несрећа у насељу Чатсворт на подручју Лос Анђелеса однијела је три живота када се хеликоптер америчке медијске куће НБЦ4 срушио у уторак увече.
У летјелици су се налазили новинарка Елијана „Ели” Морено и пилот Џорџ Марчинив.
Посљедњи минути лета хеликоптера телевизије КНБЦ пренесени су уживо у програму те станице.
Упозоравамо да снимак може бити узнемирујући.
The last few minutes of KNBC-TV's helicopter flight was captured on live video transmissions sent back to the station. These were the final moments of that flight; conditions of those on board still unknown. — Matthew Keys (@MatthewKeysLive) September 16, 2026
Details here: https://t.co/CHA5cIVhEe pic.twitter.com/6mIST13BzK
Прије несреће, хеликоптер „NewsChopper4” лебдио је изнад улице Нордоф, одакле је посада извјештавала о тешком удесу у којем је учествовао аутобус градског превоза.
Из за сада непознатих разлога, летјелица је нагло изгубила висину и ударила у земљу, након чега је избио пожар који је потпуно прогутао олупину и запалио неколико паркираних возила.
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Ватрогасне екипе су убрзо стигле на терен, а према подацима Ватрогасне службе Лос Анђелеса, међу погинулима је и пјешак који се у тренутку пада затекао у близини.
Вијест о паду летјелице потврдила је и сама телевизијска станица током програма уживо.
„Изгубили смо контакт са нашим колегама”, изјавила је кроз сузе дугогодишња водитељка НБЦ4, Колин Вилијамс, док су у програму приказивани снимци са мјеста несреће.
У заједничком саопштењу медијских кућа НБЦ4 и Телемундо 52 наводи се:
„Са дубоком тугом потврђујемо да је хеликоптер ангажован на извјештавању из ваздуха за НБЦ4 и Телемундо 52 учествовао у несрећи са смртним исходом у уторак увече у Лос Анђелесу. Изражавамо најдубље саучешће породицама, пријатељима и колегама страдалих.”
Елијана Морено била је једно од најпрепознатљивијих лица ваздушног новинарства у регији, гдје је радила још од 2010. године, а на друштвеним мрежама била је позната под надимком „Ели ин д хели”.
Након што је дипломирала новинарство и политичке науке на Универзитету Чапман, каријеру је градила на станицама КЦАЛ 9 и КЦБС 2, да би се око 2018. године придружила тиму НБЦ4.
Током летова обављала је улоге репортерке, сниматељке и уреднице, покривајући полицијске потјере, пожаре и кључне градске вијести.
Пилот Џорџ Марчинив био је изузетно искусан ваздухопловац са више од 14.000 сати налета у хеликоптерима, преноси Њујорк пост.
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