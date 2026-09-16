Хаос у Хагу након пресуде: Присталице Тачија и осталих скакали по полицијским возилима

Аутор:АТВ редакција
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Бивши лидери тзв. Ослободилачке војске Косова (ОВК) осуђени су за ратне злочине, укључујући незаконито или произвољно лишавање слободе, окрутно поступање, мучење и убијање.
Нису осуђени за злочине против човјечности.
Око 200 присталица ОВК који су се налазили испред Специјализованих вијећа Косова у Хагу удаљило се са тог простора након што је то од њих затражила холандска полиција.
Србија
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Упозорени су да ће у супротном против њих бити употријебљена сила.
Они су отишли у парк Маливелд, гдје је постављен велики екран путем којег су пратили изрицање пресуде четворици бивших лидера терористичке ОВК.
Након изрицања пресуде почело је дивљање присталица осуђених.
Они су почели да наскачу на возило полиције које је пролазило кроз шпалир окупљених.
🚨🇳🇱Chaos in The Hague, Netherlands, as Albanian invaders attack police and jump on police cars.— Mario ZNA (@MarioBojic) September 16, 2026
Albanian extremists are hurling bricks and sticks at Dutch police outside the International Court in The Hague.
These people bring hell wherever they go! pic.twitter.com/vkwKchu6F3
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