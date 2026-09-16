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Хаос у Хагу након пресуде: Присталице Тачија и осталих скакали по полицијским возилима

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16.09.2026 13:06

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Хаос у Хагу након изрицања пресуде вођама ОВК
Фото: Screenshot / X

Бивши лидери тзв. Ослободилачке војске Косова (ОВК) осуђени су за ратне злочине, укључујући незаконито или произвољно лишавање слободе, окрутно поступање, мучење и убијање.

Нису осуђени за злочине против човјечности.

Око 200 присталица ОВК који су се налазили испред Специјализованих вијећа Косова у Хагу удаљило се са тог простора након што је то од њих затражила холандска полиција.

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Упозорени су да ће у супротном против њих бити употријебљена сила.

Они су отишли у парк Маливелд, гдје је постављен велики екран путем којег су пратили изрицање пресуде четворици бивших лидера терористичке ОВК.

Након изрицања пресуде почело је дивљање присталица осуђених.

Они су почели да наскачу на возило полиције које је пролазило кроз шпалир окупљених.

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Хаг

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Хашим Тачи пресуда

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Пресуда вођама ОВК

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