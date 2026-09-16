У судару комбија и аутомобила једна особа погинула, више њих повријеђено

Аутор:АТВ редакција
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Тешка саобраћајна несрећа догодила се рано јутрос код Панчева. Једна особа је погинула, док је деветоро људи повријеђено.
Према ријечима извора Курира, несрећа се догодила око шест часова на путу између мјеста Долово и Мраморак.
- Сударили су се комби пун путника и аутомобил. Нажалост, једна особа је настрадала, а деветоро људи је задобило повреде различитог степена - каже извор поменутог портала и додаје да је ударац био толико силовит да су морали да реагују и ватрогасци-спасиоци.
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- Након што су сви повријеђени извучени из олупина, предати су екипи Хитне помоћи која их је превезла у болницу на даље збрињавање - додаје се.
Полиција је обавила увиђај и утврђују се узроци ове саобраћајне несреће.
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